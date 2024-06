Conseils d’hygiène et de toilettage pour votre chaton

Les chatons passent beaucoup de temps à se toiletter, mais en tant que maître, vous avez également des responsabilités et un rôle à jouer en matière de toilettage et d’hygiène de votre chaton.

Prendre soin de votre chaton de cette façon favorisera non seulement sa santé et son bien-être, mais vous permettra également de tisser des liens avec lui.

Entretenir le pelage de votre chaton

Le brossage régulier de votre chaton vous permet de vérifier la présence de parasites tels que les puces et les tiques et vous permet de prévenir les boules de poils qui peuvent s’accumuler dans l’estomac.

Comment brosser la fourrure d’un chaton

Commencez très doucement pour que votre chat s’habitue au passage de la brosse ou du peigne.

Peignez toujours votre chaton dans le sens de la pousse des poils puis dans le sens inverse afin d’éliminer délicatement les poils morts et les nœuds.

Si un nœud résiste, soyez doux et patient. Ne tirez pas trop fort sur la fourrure au risque de l’abîmer.

Il est recommandé de terminer votre séance de toilettage par un jeu afin que la fin de la séance soit positive pour votre chaton.

Au printemps et en été, pendant la mue, un brossage plus régulier et plus minutieux est nécessaire. Utilisez un gant de massage en caoutchouc, puis peignez pour faire tomber plus facilement les poils morts.

Comment toiletter des chats à poil court

Un brossage hebdomadaire est suffisant pour les chats à poil court. Avant le brossage, vous pouvez masser la fourrure dans le sens inverse de la pousse des poils avec un gant de toilettage pour éliminer les poils morts et tonifier la peau. Utilisez si possible une brosse douce avec des poils en soie naturelle pour ne pas endommager la fourrure.

Comment toiletter des chats à poil mi-long et des persans

Quelques minutes de brossage chaque jour éviteront les nœuds et élimineront la saleté. Choisir de préférence un peigne en métal à dents larges . Il faut faire attention avec les peignes, car ils pénètrent plus profondément dans la fourrure que les brosses ; il y a donc un plus grand risque d’irritation de la peau. Prenez le temps de choisir un peigne adapté.

Comment couper les griffes d’un chaton

Les chatons utilisent leurs griffes pour marquer leur territoire. Pour éviter les dommages causés par les griffures, sans affecter leur comportement naturel, il est préférable de couper leurs griffes. La coupe des griffes est totalement indolore, mais peut angoisser votre chaton. Il est donc important de commencer tôt pour qu’il puisse s’habituer au processus dès son plus jeune âge.

Ask your vet - Before you begin clipping your cat’s claws you should ask your vet to explain which part of the nail you can cut without causing pain and bleeding.

Make sure you and your cat are comfortable - Begin by choosing a comfortable place to sit and place your kitten on your lap, holding its body between your thighs. Entre chaque coupe d’ongle, vous devez calmer votre chaton en lui caressant le ventre.

Guillotine clippers are the best tools for trimming claws - Cut the white tip of the claw, staying well away from the end of the pink triangle, which is the fleshy part at the base of the claw (the quick). Veillez à ne couper que l’extrémité blanche de la griffe et ne pas toucher la partie rosée pour éviter de blesser votre chaton et le faire saigner.

Take your time - It's best to cut a small amount several times rather than to make a big cut.

Les griffes d’un chaton sont un bon indicateur de sa santé. Claws that are too hard or too soft are signs of possible malnutrition or bacterial attack, so if you notice either of these signs, consult your vet.