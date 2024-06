Comment aider votre chaton à rester en forme ?

Au cours de sa première année de vie, votre chaton grandit vite et prend du poids à mesure que son squelette et ses muscles se développent. However, it’s essential they put on the right amount of weight, as obesity in cats can cause long-lasting health problems.

Qu'est-ce qu'un bon aliment pour chatons ?

Les besoins nutritionnels d'un chaton sont différents de ceux d'un chat adulte, puisqu'il a besoin de plus d'énergie pour alimenter son corps en pleine croissance. Au début, le chaton puise tout ce dont il a besoin dans le lait de sa mère et vous observerez une prise de poids régulière. Lorsque vous commencerez à diversifier son alimentation, vous devrez choisir un aliment capable de lui apporter le bon équilibre de nutriments essentiels pour rester en bonne santé.

Plus que le goût, la texture et l’odeur sont importants pour un chaton car il ne possède que 500 papilles gustatives, contre 9 000 pour l'homme. Il faut donc choisir un aliment adapté en matière de forme et de texture. Donnez à votre chaton la portion journalière recommandée, soit en plusieurs petits repas tout au long de la journée, soit en laissant toute la portion à sa disposition pour qu'il apprenne à se réguler. Deux autres choses sont essentielles : de l'eau fraîche et un endroit calme pour manger.

Contrairement à l'homme, le chaton n'a pas besoin de varier son alimentation. Il faut donc éviter de lui proposer des aliments différents (y compris les restes) dans lesquels il ne puisera pas nécessairement les nutriments dont il a besoin et qui peuvent contribuer à sa prise de poids et encourager les mauvais comportements alimentaires, comme la mendicité. Si vous devez changer son alimentation, faites-le petit à petit, car son système digestif a du mal à supporter les changements alimentaires soudains.

Comment puis-je gérer le poids de mon chaton ?

Outre le choix d'une alimentation adaptée, vous pouvez gérer son poids en le surveillant de près, en particulier pendant les 12 premiers mois. Avant de commencer l'introduction des aliments solides, pesez votre chaton tous les jours. Sa prise de poids doit être régulière. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à vous rendre chez le vétérinaire pour savoir si vous devriez compléter son alimentation avec du lait maternisé pour chaton.

À partir de deux mois environ, pesez votre chaton toutes les semaines ou tous les quinze jours pour vérifier sa croissance (la prise de poids la plus importante interviendra vers l'âge de quatre à cinq mois, période à laquelle les chatons prennent en moyenne 100 g par semaine).