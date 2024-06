Qu'est-ce que la leucémie féline ?

La leucémie féline (FeLV) est un rétrovirus appartenant au même groupe de virus que le VIH. Il ne peut toutefois pas infecter les humains.

Il est aujourd'hui beaucoup moins courant chez les chats qu'auparavant, avec moins de 1 % des chats en bonne santé infectés. Cela est dû à la généralisation et à l'efficacité de la vaccination des chats et chatons 1990.

Que se passe-t-il si mon chat ou mon chaton contracte la leucémie féline ?

La leucémie féline supprime le système immunitaire et provoque une infection lente qui rend le chat infecté très vulnérable à d'autres maladies, notamment :

Les cancers

L'inflammation de différents organes du corps

Des problèmes de reproduction

Chez les chatons, il peut provoquer un déclin lent et progressif qui, s'il n'est pas traité, peut entraîner la mort.

Comment se transmet la leucémie féline ?

Il se transmet par la salive d'un chat à l'autre lorsqu'ils se toilettent mutuellement, partagent leurs bols de nourriture et sont généralement proches les uns des autres. Il peut également passer par d'autres sécrétions corporelles, le sang et le lait.

C'est un virus qui peut se cacher à l'intérieur des cellules du corps du chaton ou du chat. C'est ce qu'on appelle la latence. Il insère son ADN dans celui du chat, puis le virus peut se réveiller et provoquer une maladie longtemps après l'infection initiale.

Combien de temps la leucémie féline peut-elle durer chez les chats ?

L'évolution de la leucémie féline prend généralement jusqu'à trois ans, mais bien souvent, le chat décède bien avant cela.

Est-il possible de vacciner le chat contre la leucémie féline ?

Heureusement, il existe un vaccin qui aide à prévenir l'infection permanente et la maladie mortelle.

Le vaccin contre la leucémie féline est l'un des vaccins essentiels, ce qui signifie qu'il est obligatoire pour tous les chats et tous les chatons. Contactez votre vétérinaire pour mettre en place un programme de vaccination approprié pour votre chaton.

Quel est le meilleur moment pour faire vacciner mon chaton ?

L'âge idéal pour la première vaccination de votre chaton est huit semaines. S'ensuit une deuxième injection trois à cinq semaines plus tard. Il s'agit des vaccins de base qui protègeront le chaton contre les maladies les plus courantes et dangereuses. Celles-ci comprennent :

la grippe féline – l'herpès félin (FHV) et le calicivirus félin (FCV) ;

le virus de la panleucopénie féline (FPV) ;

le virus de la leucémie féline (FeLV).

Votre vétérinaire vous conseillera également sur les autres vaccins recommandés pour votre chaton en fonction de son mode de vie, selon qu'il ira dehors ou non ou qu'il sera en contact avec d'autres chats.

Le vaccin contre la leucémie féline nécessite-t-il une injection de rappel ?

Oui, comme pour les autres vaccins essentiels, votre vétérinaire administrera une première injection de rappel contre la leucémie féline entre 12 et 16 semaines.

Dès que votre chaton atteindra sa première année, il recevra son premier rappel annuel, qui fera ensuite l'objet d'un suivi chaque année. Contactez votre vétérinaire si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou des conseils d'un spécialiste.