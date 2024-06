Sociabilisation et jeu chez les chatons

Un chaton qui a été en contact avec différentes personnes, divers bruits et des expériences variées dès son plus jeune âge sera un chat plus confiant et équilibré. Il est essentiel de l’habituer à rencontrer de nouvelles personnes, en étant caressé et manipulé par celles-ci.



Cela étant dit, si vous en faites trop, le chaton peut être submergé et développer une association négative avec la personne ou l’expérience en question. Veillez donc à ce que votre chaton se sente toujours en sécurité et soyez attentif à son langage corporel.