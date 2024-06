Le développement du chaton de la naissance à l'âge adulte

Au fur et à mesure que les chatons deviennent plus actifs et plus aventuriers, il est important que leur environnement soit sûr. Il s'agit également d'une étape d'apprentissage clé. Il est donc essentiel de veiller à ce que les chatons aient accès à des jouets et à d'autres stimulations. En le manipulant régulièrement et en favorisant de nombreuses interactions avec différents humains, vous l'aiderez à le rendre plus sociable à l'âge adulte.