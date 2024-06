Préparer l'arrivée de votre chaton

Certains des aliments bénéfiques pour la santé des humains et appréciés de ceux-ci peuvent être toxiques pour les chats ou entraîner des problèmes digestifs. C’est notamment le cas des oignons, de l’ail, des œufs crus, de la viande crue, du chocolat, du lait de vache, du raisin et des raisins secs. Gardez donc votre nourriture hors de la portée de votre chaton et informez votre famille de le nourrir exclusivement avec de la nourriture pour chaton.