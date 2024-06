À l'arrivée de votre chaton, faites en sorte qu'il se sente protégé et en sécurité. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais votre maison peut abriter un certain nombre de dangers pouvant nuire à la sécurité de votre chaton. Toutefois, en vous préparant et en adoptant quelques habitudes simples, vous pourrez protéger votre chaton dès son arrivée.

Préparer votre foyer pour votre nouveau chaton

Voici quelques conseils simples pour garantir la sécurité de votre chaton :

Hide electrical wires - Kittens can chew through electrical wires so it’s important to check around, using cable ties or covers so your kitten can't access them.

Cover electrical sockets - Use plug socket covers throughout their new environment to avoid your kitten accessing the electrical sockets.

Check windows, balconies and stairs - Walk around your house and look for any danger. Votre chaton pourrait-il rester bloqué à un certain endroit, ou tomber ? Si tel est le cas, appliquez des mesures nécessaires, comme verrouiller les fenêtres ouvertes.

Put away all medicines - If you have any medications then these should be stored somewhere safe and out of reach.

Put away small and sharp objects - Items such as elastic bands, drawing pins and needles should be put away to avoid your cat getting injured.

Close dustbin and toilet lids - It's important to get in to the habit of closing the lid on your dustbin and toilet to avoid your kitten falling in. You also need to be careful with bin bag strings as cats can swallow these.