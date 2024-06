Éléments importants

When you first bring your cat home, you will need the basics. à savoir :

Baskets: This means comfortable bedding where the kitten or cat will be comfortable and safe. Mettez-le en hauteur, de préférence, dans un endroit où le chaton se sent en sécurité, loin des courants d'air ou des lieux de passage.

: un bol d'eau fraîche doit être à la disposition de votre chat en permanence. Les fontaines à eau sont une bonne alternative au bol d'eau, car les chats apprécient particulièrement le mouvement de l'eau ce qui les encourage à boire plus. Food bowls: You should ensure you have a small bowl for kibbles, placed far enough away from the water bowl to prevent it getting dirty. Autre possibilité : lui procurer un jouet distributeur de croquettes, en particulier si votre chat vit à l'intérieur. Ce jouet lui permettra de le stimuler mentalement et physiquement pour rechercher sa nourriture et a l'avantage de répondre à son instinct naturel de chasseur. Si vous optez pour un jouet distributeur d'aliment, une période d'adaptation est nécessaire pour que votre chat apprenne à l'utiliser.

Il est conseillé d'acheter plusieurs de ces éléments et de les disposer à plusieurs endroits dans la maison afin d'offrir à votre nouveau chat plusieurs choix et de lui permettre de trouver un espace calme, loin des visiteurs ou des bruits, s’il en éprouve le besoin.

Environnement

L’environnement contribue fortement à la santé et au bien-être de votre chat. Un environnement favorable est un endroit dans lequel le chat se sociabilise sans trop de problèmes, qui lui permet de s'habituer à la compagnie des humains et de son nouvel environnement.

Même très jeune, votre chat s'organise et délimite son territoire. This is where it will sleep, play, hunt, feed, hide, climb and be cuddled. In its home, your cat organises its life around four different areas which you need to respect to avoid behaviour problems, particularly for indoor cats.

Feeding areas: These must be in quiet areas, away from its litter box and from your own eating area. Évitez d’utiliser la salle à manger ou les endroits où il pourrait être dérangé et offrez à votre chat beaucoup d’espace pour manger.

Resting area: The place will vary in the course of the day depending on the sunlight and sources of heat. Par nature, les chats aiment dormir perchés et choisissent souvent l’endroit qui leur convient le mieux. Il faut donc veiller à ce qu'ils disposent de beaucoup d’espace libre.

Cleaning area: The litter box must be placed somewhere quiet and permanently accessible by your cat, away from its food bowl and places where there is a lot of coming and going. Veillez à éliminer toutes les sources de stress : on sait que les chats deviennent sales lorsque les litières sont placées près des machines à laver. Au moins un bac à litière par chat, plus un bac de rechange, sont conseillés afin d'offrir à chaque chat plusieurs possibilités et d'éviter ces problèmes.

Play area: This is your cat’s largest living space and relaxation area. Dans cette zone, votre chat doit pouvoir courir, se cacher ou s'installer en hauteur. L'arbre à chat est un accessoire parfait, car il encourage ces activités et contribue à la santé et au bien-être de votre chat.

Exercice

Cats who stay indoors need plenty of activity to remain physically and mentally stimulated. à savoir :

Lots of toys, rotated from time to time to keep them interested, things to climb and hide in, and regular playtimes with the family every day

Because they groom more and tend to be more sedentary, indoor cats, especially those with long hair, need a diet which can help with hairballs and reflects their lower activity levels

Vous appréciez moyennement les coups de griffe de votre chat sur les meubles ou les murs. Toutefois, griffer est un comportement normal chez le chat et il est important qu'il puisse le faire quelque part. Prévoyez au moins un griffoir.

Alimentation

Chez le chat domestique, la consommation de nourriture dépend de plusieurs facteurs. Un chat préfère manger dans un lieu calme, à l'abri des regards et des prédateurs, d'où il peut s'échapper facilement.

Only high quality foods, specifically prepared for cats can be guaranteed to provide all the nutrients they need to stay healthy, whatever their age, breed, lifestyle or sensitivities.