Points à considérer avant d'adopter un chat

Avez-vous le temps de vous occuper d'un chat ?

Un chaton peut être perçu comme un nouvel arrivant joyeux dans une maison, mais il grandira. La décision d'adopter un chat est un engagement à long terme. Beaucoup de gens pensent qu'il est plus facile d'avoir un chat qu'un chien, mais les chats demandent tout de même beaucoup de soin et d'attention.

Parmi les autres éléments qui influenceront le type de soins et d'aide nécessaires à votre chat, il y a le choix d'adopter un chaton ou un chat plus âgé (les chatons demandent de plus gros efforts en matière d'éducation et d'alimentation que les chats adultes, si vous optez pour un chat de race ou un chat « de gouttière » et si vous l'adoptez auprès d'un éleveur ou d'un refuge (certains chats recueillis peuvent avoir vécu des expériences traumatisantes demandant une plus grande attention au début).

La façon dont un chat agit et répond dépend à la fois de sa constitution génétique et des expériences qu'il a vécues. Un chaton apprend l'essentiel de ses aptitudes de socialisation dans la période précédant ses huit semaines. Il est donc essentiel de lui donner suffisamment de temps et d'attention pendant les premières semaines.

Un chat ou un chaton pourrait-il s'adapter à votre routine ?

Tout animal changera votre mode de vie, de manière unilatéralement positive. Cependant, certaines de vos habitudes peuvent être immuables et il est important de réfléchir à la façon dont elles pourront convenir ou être adaptées avec l'arrivée d'un chat ou d'un chaton.

Questions à se poser :

Avez-vous des enfants ? Cela peut avoir une incidence sur le type de chat que vous choisissez d'adopter, car certains conviendront moins aux jeunes enfants que d'autres.

Avez-vous d'autres animaux domestiques à la maison, et comment pourraient-ils réagir face à ce nouvel arrivant ? Il peut être difficile de présenter un nouveau venu à des animaux domestiques déjà présents au sein du foyer. Cela nécessitera du temps et de la patience. Une acceptation totale peut prendre plusieurs mois, voire ne jamais arriver.

Disposez-vous d'un espace extérieur ou votre chat ne vivra-t-il qu'à l'intérieur ?

Travaillez-vous à temps plein et si oui, qu'adviendra-t-il du chat quand vous ne serez pas à la maison ?

Serez-vous capable d'aménager correctement votre maison pour qu'elle soit adaptée aux chats ?

Voyagez-vous souvent ? Si vous partez sans votre chat, réfléchissez bien aux différentes options pour qu'on prenne soin de lui.

Pouvez-vous subvenir financièrement aux besoins de votre chat, et notamment aux frais d'assurance pour animaux domestiques, de nourriture, de factures vétérinaires et aux potentiels frais de toilettage et de transport ?

Ces questions détermineront non seulement si votre maison et votre mode de vie sont favorables au bonheur d'un chat en bonne santé, mais aussi quel chat vous conviendrait le mieux.