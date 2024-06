Tout ce que vous devez savoir sur la race



Reconnus pour leur énergie débordante, les boxers ont un tempérament amical et enjoué et font preuve d'enthousiasme pour à peu près tout ce qui les entoure. Il y a tellement de raisons de s'enthousiasmer dans la vie, ou du moins c'est leur excuse et ils s'y tiennent.

Ils sont également très gentils, affectueux et tissent des liens solides avec leurs maîtres. Ils s'entendent bien avec les enfants une fois éduqués et sont habituellement très prudents et respectueux envers ceux qui les entourent. Étant donné qu'ils peuvent parfois être un peu plus turbulents qu'ils ne le pensent, il est préférable d'éloigner les tout-petits, par mesure de précaution uniquement. Ils restent toutefois réputés pour être des chiens vraiment dignes de confiance.

Protecteur et fidèle, les boxers aboient sans crainte sur tout ce qu'ils perçoivent comme une menace pour les personnes qui les entourent. Ils sont tout de même plus susceptibles de faire des léchouilles à un inconnu, mais demeurent de bons chiens de garde.

Descendant à l'origine de chiens de chasse en Allemagne, qui aidaient à identifier les proies, les boxers ont par la suite été croisés avec une race plus petite de type mastiff provenant d'Angleterre. Le nom est issu de la manière dont ils utilisent leurs pattes avants pour jouer, à l'instar littéralement d'un véritable boxeur. Ils sont donc légèrement enclins à sauter, et peuvent le faire davantage avec une éducation.

Quant à leur apparence, les boxers arborent un pelage court et élégant, un museau émoussé singulier et des yeux brun foncé intelligents. Le pelage des chiens peut aller du bringé au roux intense en passant par un blanc éclatant. Chaque chien arbore son propre look. Avec leur carrure musclée et athlétique, ces chiens se meuvent avec grâce et puissance.

Il est d'ailleurs important de savoir que les boxers ont besoin d'au moins deux heures d'exercice par jour. Ils gagneront également à suivre des séances d'éducation dès leur plus jeune âge pour aider à garder sous contrôle ce dynamisme propre aux boxers. Avec ces deux éléments clés en main et des signes d'affection forts de la part de leurs maîtres, les boxers vous rendront la pareille avec une grande dévotion. Ce n'est pas à tort qu'ils sont considérés comme l'un des animaux de compagnie les plus parfaits.