* Nous déconseillons de laisser des animaux seuls pendant de longues périodes. La compagnie peut prévenir une détresse émotionnelle et des comportements destructeurs. Parlez-en à votre vétérinaire pour connaître ses recommandations. Chaque animal de compagnie est différent, y compris au sein d'une même race. Cet aperçu des spécificités de cette race ne doit donc être pris qu'à titre indicatif. Pour avoir un animal de compagnie heureux, en bonne santé et bien élevé, nous vous recommandons de l'éduquer et de le sociabiliser, ainsi que de couvrir les besoins essentiels à son bien-être (sans oublier ses besoins sociaux et comportementaux). Un animal ne doit jamais être laissé sans surveillance avec un enfant. Contactez votre éleveur ou votre vétérinaire pour plus de conseils. Tous les animaux domestiques sont sociables et préfèrent avoir de la compagnie. Cependant, on peut leur apprendre à supporter la solitude dès leur plus jeune âge. Pour vous faire aider, demandez l'avis de votre vétérinaire ou d'un éducateur canin.