Pour garantir la santé de votre dogue allemand, afin que celui-ci puisse profiter de la vie, un certain engagement est nécessaire en termes de toilettage, d'exercice et d'éducation. Le pelage court et lisse des dogues allemands ne nécessite pas trop d'entretien, sauf pendant la mue, c'est à dire une à deux fois par an. Pendant ces périodes, vous devrez brosser votre chien une fois par jour et non pas une fois par semaine, comme d'habitude, pour éliminer les poils morts. Les dogues allemands doivent se dépenser physiquement et ce, régulièrement : plusieurs promenades quotidiennes dans l'idéal. Une fois que ses articulations se sont complètement développées, vers deux ans, il pourra également vous accompagner lors de vos séances de course à pied ou en randonnée. Les séances d'exercice en liberté doivent se dérouler dans un espace clos et sécurisé : Les dogues allemands aiment suivre des pistes. Compte tenu de sa taille imposante, votre dogue allemand devra être bien éduqué et sociabilisé dès le plus jeune âge. Pour devenir affectueux, sociables et désireux de plaire, ces chiens géants nécessiteront des méthodes d'éducation fermes et cohérentes.