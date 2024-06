À l'âge adulte, les races de petite taille sont exposées à des troubles bucco-dentaires, plus précisément à l'accumulation de plaque dentaire et de tartre. Les dents et les mâchoires du carlin doivent faire l'objet de soins spécifiques. Une formule contenant des chélateurs de calcium permettra de réduire la formation de tartre, en vue de favoriser l'hygiène bucco-dentaire quotidienne. La forme et la taille des croquettes doivent être conçues de manière à être saisies facilement par votre chien brachycéphale. Leur texture doit également encourager la mastication avant leur ingestion. Les chiens de petite taille sont réputés pour être des mangeurs difficiles. Une formule et des arômes exclusifs, ainsi que des croquettes présentant une taille et une texture adaptées, stimuleront leur appétit. Les races de petite taille sont sujettes aux calculs urinaires. Il est donc judicieux d'opter pour un aliment qui renforce le système urinaire. Pour réduire l'odeur et la quantité des selles des carlins vivant principalement à l'intérieur, ceux-ci ont besoin de protéines hautement digestibles, d'une teneur en fibres appropriée et de sources de glucides de très haute qualité. Étant donné que les chiens vivant à l'intérieur se dépensent généralement moins, une teneur en calories adaptée, qui répond à leurs besoins énergétiques réduits, et une alimentation contenant de la L-carnitine, favoriseront le métabolisme des graisses, en vue de maintenir un poids idéal. En plus de vivre à l'intérieur, la stérilisation contribue également au surpoids chez les chiens.