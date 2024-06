​Prendre soin de votre chien par temps froid

Alimentation selon le niveau d'activité et la morphologie

En règle générale, les chiots et les jeunes chiens brûlent plus de calories et ont donc besoin d'un apport énergétique plus élevé. Optez pour un aliment composé de protéines de haute qualité et de graisses pour répondre à leurs besoins énergétiques. Les chiens plus âgés et moins actifs ont des besoins énergétiques moindres et nécessitent un aliment adapté.



À poids égal, les chiens de petite taille ont quotidiennement besoin de plus d'énergie que les chiens de grande taille. N'oubliez pas que les chiens ont des besoins alimentaires spécifiques qui varient en fonction de leur état de santé, de leur niveau d'activité et de leur âge.



Indépendamment de la taille, de la race ou de l'âge, les bipèdes et les quadrupèdes augmentent naturellement leur apport calorique en hiver. Il est donc important que votre chien continue de se dépenser régulièrement.

Comment identifier la détresse liée aux conditions météorologiques ?

En fait, votre chien est bien plus sensible que vous au froid et à ses effets.



Même si le pelage de nombreux chiens est épais et leur tient chaud par temps froid, certaines races à poils courts, les chiens de petite taille, les chiots et les chiens d'âge avancé apprécieront malgré tout le supplément de chaleur fourni par un vêtement ou un pull. Optez pour un vêtement en tissu déperlant, parfaitement ajusté, qui permet à l’air chaud de circuler entre le corps et le tissu.



Prêtez attention aux signes avant-coureurs indiquant que votre chien est gêné par le froid hivernal. Ces signes peuvent être : des tremblements visibles, le chien qui se recroqueville, qui lève les pattes de manière répétée ou qui cherche à se réfugier à l'intérieur. De manière générale, si la température est trop basse pour vous, il en va probablement de même pour votre animal de compagnie.