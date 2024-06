Rafraîchir son chien en été

Summer heat and sunshine is a serious issue for our dogs and cats, which depend on us to keep them protected.

Par exemple, saviez-vous que les chiens et les chats peuvent attraper des coups de soleil ? Ou que les chiens au museau plat ont plus de difficulté à se rafraîchir en haletant ? Or that shaving your dog’s coat may be more harmful than not? Voici quelques conseils à appliquer pour assurer le bien-être de votre animal de compagnie dans la chaleur estivale.