Pellicules et peau sèche chez le chien

Quelle est l'origine de la formation de pellicules chez mon chien ?

Bien souvent, l'apparition des pellicules chez le chien survient lorsque son alimentation est carencée en nutriments de haute qualité spécifiques pour entretenir un pelage et une peau en bonne santé. Les acides gras essentiels, tels que les oméga 3 et 6, sont primordiaux pour soutenir la santé de la peau de votre chien. Comme ils ne peuvent pas être synthétisés directement par le chien, ceux-ci doivent être inclus dans ses aliments.

De même, les protéines sont très importantes. La peau et les poils de votre chien utilisent 30 % de son apport quotidien en protéines pour grandir et se développer. Par conséquent, des sources de protéines hautement digestibles et de haute qualité doivent faire partie de son alimentation. La vitamine A est également essentielle, car elle aide à réguler la croissance des cellules cutanées et la production de sébum.

Les pellicules chez les chiens peuvent aussi être causées par leur environnement. La mue saisonnière est normale pour de nombreuses races de chiens, mais si leur environnement est particulièrement chaud ou froid, cela peut déclencher des réactions cutanées et interrompre leur production de sebum, ce qui peut entraîner des pellicules. Par exemple, un environnement particulièrement chaud peut dessécher la peau de votre chien très rapidement.

Les pellicules peuvent aussi être le symptôme d’une infestation parasitaire. Biting lice, sucking lice and the cheyletiella mite can all cause dandruff as they live in the fur and irritate the skin. Ils provoquent de fortes démangeaisons et des lésions de la peau. The cheyletiella mite in particular causes skin to peel off in scales, which leads to itching, dandruff and even hair loss.

Comment faire disparaître les pellicules du pelage de mon chien ?

Si vous remarquez que votre chien a des pellicules, des démangeaisons, des égratignures et d'autres affections cutanées, il est essentiel que vous consultiez un vétérinaire ; bien que les pellicules soient courantes, votre vétérinaire voudra éliminer tout autre problème comme la dermatite atopique. Il procédera à un examen et proposera le bon traitement à votre animal, ce qui est particulièrement important dans le cas des parasites.

Vous pouvez également limiter de manière proactive l'apparition de pellicules chez votre chien en :