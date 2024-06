​Pourquoi mon chien perd-il ses poils ?

La perte de poils chez le chien peut également avoir comme origine des carences nutritionnelles. La kératine, le composant central du poil, a besoin d'acides aminés soufrés pour être synthétisée correctement ; sans eux, votre chien pourrait connaître une croissance lente de ses poils, des poils qui semblent cassants et éventuellement de perdre ses poils. De même, la biotine est un nutriment essentiel pour la santé de la peau et des poils ainsi que la protection contre des troubles comme la perte de poils.

Si votre chien perd ses poils, il peut aussi s'agir d'un symptôme d'un problème plus complexe. Les tumeurs ovariennes ou testiculaires, en particulier chez les chiens plus âgés, peuvent provoquer une chute localisée des poils - la tumeur sécrète des hormones qui perturbent le cycle sexuel naturel et la croissance des poils sains.

La maladie de Cushing, un problème courant dans la population canine, peut également causer la perte de poils. C'est là qu'une tumeur se développe et que la glande surrénale de votre chien produit trop de cortisol, ce qui entraîne obésité, perte de poils, plaques sombres et plusieurs autres symptômes comportementaux. Another condition, hypothyroidism – when your dog’s hormone production is underactive – can have hair loss as one of its symptoms.

Protéger votre animal contre la perte de poils

Certaines des causes les plus complexes de la perte de poils, comme la maladie de Cushing, nécessitent un suivi et un traitement par un vétérinaire. Toutefois, vous pouvez aider à protéger votre animal de compagnie contre la perte de poils à la maison :

Assurez-vous d'effectuer les traitements réguliers recommandés contre les puces et leurs larves.

Utilisez un shampooing spécifique pour chien afin de soulager ses démangeaisons et le décourager de se gratter.

Donnez à votre chien une nourriture contenant les nutriments adaptés pour favoriser le développement de sa peau et de ses poils, y compris de la biotine et des protéines de haute qualité et hautement digestibles.

Il est important d’emmener votre chien chez le vétérinaire lorsque vous constatez une perte de poils afin que votre animal puisse passer des examens approfondis et recevoir le traitement approprié. Vous pouvez également demander conseil à votre vétérinaire pour prendre soin de la peau et du pelage de votre chien à tout moment.