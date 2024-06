​Comment prévenir les douleurs d’estomac chez votre chien?

Tout chien peut parfois être sujet à des maux d'estomac, mais l’âge, la race, la taille et le mode de vie de votre chien peuvent le rendre plus vulnérable que d’autres à ces sensibilités. Heureusement, il existe des solutions pour l'aider à prévenir les maux d'estomac et favoriser un système digestif en bonne santé à chaque étape de la vie de votre animal.

La digestion du chien

Le bon fonctionnement du système digestif du chien est essentiel pour qu’il absorbe tous les nutriments dont il a besoin dans son alimentation. La surface de l’intestin grêle est grande et recouverte de cellules qui permettent d’absorber les vitamines, les minéraux et d’autres nutriments. Elle renferme également le plus grand nombre de cellules immunitaires du corps. Tout le tractus gastro-intestinal abrite la microflore ; ce sont les bactéries qui aident à maintenir un environnement digestif sain. Ces bactéries peuvent être affectées par l’alimentation de votre chien.

Quels sont les symptômes des maux d'estomac chez le chien ?

Si votre chien a des sensibilités digestives, il est possible qu’il souffre de diarrhée (des selles molles et non formées) ainsi que de vomissements. Ils peuvent également exprimer un inconfort ou une distension abdominale. Les problèmes digestifs chroniques s’accompagnent également de symptômes tels qu’une perte de poids et un pelage terne.

Prévention des maux d’estomac chez le chiot

Les chiots sont particulièrement sujets aux maux d’estomac et à la diarrhée. Leur système digestif n’est pas encore complètement mature. Ils entrent dans la période du « trou immunitaire », quand le système immunitaire du chiot n’est plus protégé par les anticorps acquis de sa mère, mais qu’il n’a pas encore produit effectivement ses propres anticorps. Les maux d’estomac chez les chiots âgés de moins de trois semaines peuvent également indiquer des maladies plus graves pouvant être fatales.

Vous pouvez favoriser la santé digestive de votre chiot en lui fournissant un aliment contenant les nutriments nécessaires à sa santé digestive et en évitant de changer son alimentation trop rapidement. Vous devez également veiller à faire vacciner votre chiot lorsque votre vétérinaire vous le conseille.