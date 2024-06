L’influence de l'alimentation de votre chien sur sa peau

Quels problèmes de peau votre chien peut-il avoir ?

L'un des problèmes spécifiques est la destruction ou la perte d'un biofilm protecteur recouvrant la peau de votre chien. Celui-ci est créé par le sébum sécrété par la peau pour protéger votre chien des sources externes d'irritation. Ce biofilm, lorsqu'il est sain, contient également des bactéries bénéfiques qui aident à empêcher les « mauvaises » bactéries de se multiplier et de provoquer des irritations ou d'autres problèmes cutanés.

Certaines races de chiens souffrent de problèmes de peau spécifiques. Les races de chiens à la peau plissée telles que les carlins ou les bouledogues peuvent souffrir d'irritations, car leur peau a plus facilement tendance à abriter des bactéries. Les petits chiens connus pour la qualité de leur pelage peuvent avoir une peau particulièrement sensible et sont exposés à un risque de perte de poils, de fragilité du pelage ou de perte de couleur, notamment les schnauzers nains ou les shih tzus.

Quels sont les effets du régime alimentaire de votre chien sur la santé de sa peau ?

Le bon régime alimentaire, composé de nutriments appropriés peut aider votre chien à garder une peau saine.

Votre chien a besoin de protéines pour développer une peau en bonne santé et de beaux poils . Idéalement, les protéines doivent être hautement digestibles et d'excellente qualité. Cela facilitera leur digestion et leur absorption par l'appareil digestif de votre chien. De même, les acides gras polyinsaturés favorisent le développement de la peau et des poils. Si la nourriture de votre chien contient les quantités appropriées d'acides gras oméga 3 et oméga 6, ceux-ci l'aideront à gérer les démangeaisons et les irritations de la peau.

Son régime alimentaire peut également le protéger des facteurs externes, s'il inclue des vitamines A, B et D, et encourager le bon fonctionnement des cellules de la peau grâce à la présence de zinc. Le cuivre est également utilisé pour favoriser la couleur de leur pelage.

Les chiens peuvent être hypersensibles ou même allergiques à certains composants alimentaires, ce qui peut entraîner des signes d'irritation de la peau.

Si vous êtes préoccupé par la santé de la peau de votre chien, consultez votre vétérinaire. Celui-ci pourra vous parler les hypersensibilités, des allergies et des aliments recommandés pour votre animal.