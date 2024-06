Calendrier de vaccination du chien

Pourquoi mon chien a-t-il besoin de faire des rappels ?

Lors de sa première vaccination, votre chien a reçu deux petites doses de bactéries et virus à l'origine d'infections courantes ou graves. Cette injection stimule ses défenses immunitaires et contribue à renforcer son système immunitaire. Lors de sa première année, le vaccin aura protégé votre chien contre certaines maladies.

Malheureusement, cette protection ne dure pas toute la vie et diminue progressivement dans le temps.

Il faut donc effectuer les rappels pour prolonger cette protection et l'étendre tout au long de la vie de votre chien. Les vaccins ne nécessitent pas tous un rappel annuel. Votre vétérinaire veillera donc à ce que votre chien reçoive les bons rappels chaque année.

Quels sont les rappels nécessaires pour mon chien ?

Lorsque vous faites vacciner votre chiot pour la première fois entre 6 et 8 semaines, il reçoit les vaccins obligatoires. À ce stade, votre vétérinaire aura abordé avec vous la mise en place d'un programme de vaccination adapté aux besoins de votre chiot, en fonction de son mode de vie et de son environnement, ce qui peut inclure d'autres vaccins recommandés.

Votre chien doit recevoir les rappels des vaccins antérieurs, conformément au calendrier ci-dessous :

11 à 13 semaines

Maladie de Carré ;

Hépatite de Rubarth ;

Parvovirus du chien.

15 à 17 semaines

Leptospirose ;

Rage.

15 mois

Maladie de Carré ;

Hépatite de Rubarth ;

Parvovirus du chien ;

Leptospirose ;

Rage.

Tous les ans

Maladie de Carré ;

Hépatite de Rubarth ;

Parvovirus du chien ;

Leptospirose ;

Rage.

Que se passe-t-il si mon chien manque un rappel ?

If your dog misses their booster injections there will be no guarantee they’ll be protected against infectious pathogens, such as viruses and bacteria.

Il est également probable que les pensions canines ne l'accepteront pas tant qu'il n'aura pas de nouveau reçu sa primovaccination.

Mon vétérinaire me rappellera-t-il la date des rappels ?

La plupart des cabinets vétérinaires vous préviennent de la date des rappels pour que vous puissiez prendre rendez-vous pour votre animal. Toutefois, il est toujours judicieux de noter la date sur un calendrier au cas où le cabinet vétérinaire ne vous préviendrait pas.

N'hésitez pas à demander plus d'informations sur le calendrier des vaccins et des rappels à votre vétérinaire.