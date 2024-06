Nous sommes conscients que certains de nos produits peuvent être temporairement en rupture de stock dans certaines animaleries en ligne. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément. Nous tenons à vous rassurer : nos gammes d’aliments de nutrition santé pour chats et chiens sont disponibles partout en France. Nous continuons à produire des quantités importantes de tous nos aliments, ce qui nous permet de fournir la meilleure nutrition possible pour répondre aux besoins de santé uniques des animaux que nous aimons.



Vous pouvez à tout moment trouver l'aliment adapté aux besoins de votre chien ou votre chat en utilisant notre outil de recherche ainsi que la liste des animaleries spécialisées dans votre région ou en ligne. Nos équipes d'assistance aux consommateurs, hautement qualifiées et dévouées, se feront un plaisir de vous aider en cas de besoin. Retrouvez toutes les informations pour nous contacter ICI.