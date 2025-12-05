L'American Shorthair

La crescita è una fase essenziale nella vita del gattino: è un periodo di grandi cambiamenti, scoperte e nuovi incontri. Le esigenze di un gattino American Shorthair, in termini di energia, proteine, minerali e vitamine, sono molto superiori a quelle di un gatto adulto. Hanno bisogno di energia e nutrienti per mantenere il loro corpo, così come per crescere e formare nuove cellule. La crescita di un gattino può essere suddivisa in due fasi:

La nutrizione su misura ha un ruolo fondamentale nel mantenimento della salute e della bellezza dei gatti American Shorthair. Il cibo fornisce energia per aiutare nelle funzioni vitali, e una formula nutrizionale completa per gatti dovrebbe contenere un equilibrio adattato di nutrienti. Alimentarli in questo modo offrirà una dieta che non sia né carente né eccessiva, entrambi fattori che potrebbero avere effetti negativi sulla salute del tuo gatto. Acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre disponibile per favorire una buona regolarità urinaria. I gatti, inoltre, sono naturalmente adattati a mangiare piccole porzioni – tra 7 e 10 volte al giorno. Dare loro la razione giornaliera raccomandata di croccantini una volta al giorno permetterà al gatto di autoregolare il proprio consumo; ironicamente, quando ricevono solo una o due porzioni al giorno, il loro peso aumenta più rispetto a un gatto che mangia a richiesta. Le seguenti raccomandazioni sono per animali sani. Se il tuo gatto ha problemi di salute, consulta il veterinario che prescriverà una dieta esclusivamente veterinaria.

*Costituzione*



Dalla nascita ai 4 mesi



Lo svezzamento è il passaggio che un gattino fa dal latte – o dal latte materno – al cibo solido. Questo periodo corrisponde naturalmente al momento in cui spuntano i denti da latte, tra le 3 e le 6 settimane di vita. In questa fase, i gattini non sono ancora in grado di masticare, quindi un pasto morbido (croccantini reidratati o un cibo umido adatto) facilita la transizione tra liquidi e solidi.



Tra le 4 e le 12 settimane dalla nascita



L'immunità naturale che un gattino riceve dal colostro materno – o primo latte – diminuisce, mentre il sistema immunitario del gattino si sviluppa gradualmente. Questo periodo critico, chiamato "gap immunitario", richiede un complesso di antiossidanti, tra cui la vitamina E, per aiutare a sostenere le loro difese naturali. I gattini attraversano un periodo di crescita intenso e particolarmente delicato, durante il quale sono soggetti a disturbi digestivi. La loro dieta in questo momento dovrebbe essere ricca di energia per soddisfare le crescenti esigenze di crescita, ma dovrebbe anche contenere proteine altamente digeribili per il loro sistema digestivo ancora in fase di maturazione. I prebiotici, come i frutto-oligosaccaridi, possono anche supportare la salute digestiva aiutando a bilanciare la flora intestinale. Il risultato? Feci di buona qualità, sempre. Il cibo per i gattini dovrebbe contenere acidi grassi omega 3 – EPA e DHA – che aiutano a sostenere il corretto sviluppo neuro-cerebrale.