L'American Shorthair
Considerato come l'antenato dei gatti americani, questa razza molto amata arrivò negli Stati Uniti dall'Europa nel 1600. Utilizzato dai marinai per controllare la popolazione di roditori a bordo delle navi, l'American Shorthair conserva ancora oggi qualcosa di quell'istinto di caccia (tieni d'occhio il mouse del tuo computer...). Forti, agili e vivaci, si distinguono anche per la bella e molto varia colorazione del mantello. Soprattutto, però, l'American Shorthair è un animale domestico affettuoso e mite, capace di instaurare legami molto forti con i suoi proprietari.
Nome ufficiale: American Shorthair
Origini: USA
Lunghezza del pelo1 out of 5
Muta3 out of 5
Toelettatura2 out of 5
Livello di attività*3 out of 5
Vocalizzazione1 out of 5
Socievolezza*4 out of 5
Compatibilità con altri cani e gatti4 out of 5
Stile di vita (vita in casa/ vita all'aperto)3 out of 5
|Maschio
|Femmina
|Altezza
|Altezza
|20.5 - 25.5 cm
|20.5 - 25.5 cm
|Peso
|Peso
|5 - 7 kg
|3.5 - 5 kg
|Gattino in fase di crescita
|Adulto
|Dai 4 ai 12 mesi di età
|Da 1 a 7 anni
|Maturo
|Anziano
|Da 7 a 12 anni
|Dai 12 anni di età
Imparare a conoscere l'American Shorthair
Tutto ciò che c'è da sapere sulla razza
Famosi per la loro personalità disinvolta e tranquilla, gli American Shorthair sono anche piuttosto giocherelloni. In quanto tali, tendono a essere apprezzati dalle famiglie, soprattutto perché notoriamente sono mansueti con i bambini. In genere vanno d'accordo anche con cani e con altri gatti.
Originariamente portati negli Stati Uniti dai primi coloni nel 1600, questi gatti marinai venivano usati per proteggere le provviste delle navi da topi e altri roditori. Al loro arrivo negli Stati Uniti, divennero presto una presenza fissa nelle case per essere alla fine considerati dagli americani originari del luogo.
Di media taglia, gli American Shorthair sono noti per i loro meravigliosi e variegati colori e per i disegni del mantello. In effetti, la razza presenta più di 60 variazioni. Una delle più sorprendenti, tuttavia, è sicuramente quella con il mantello silver e disegni neri ben contrastati.
Trattandosi di una razza a pelo corto e dalla forte corporatura, l'American Shorthair non richiede attenzioni particolari da parte dei proprietari. Infatti l'American Shorthair mostra in media un'aspettativa di vita più lunga rispetto alle altre razze feline, arrivando facilmente a 15-20 anni di età.
Questa resilienza deriva in parte dalle sue origini di "gatto da caccia". Per dirla in breve, non c'è molto che riesca a turbare questo gatto coraggioso.
Se è vero che l'American Shorthair ama giocare, è altrettanto vero che si sente felice quando è rannicchiato sul divano. Questa razza rappresenta anche il giusto mix di indipendenza e affetto. Anche se in una certa misura gli piace essere indipendente, apprezza anche le attenzioni e le coccole del proprietario con il quale spesso instaura un forte legame.
Due curiosità sulla razza
1. Pretese presidenziali
Lo sapevi che l'American Shorthair è arrivato anche alla Casa Bianca? L'ex presidente George Bush e la sua famiglia possedevano un American Shorthair di nome India.
2. Buon 400° compleanno
Si pensa che alcuni degli antenati dell'American Shorthair potrebbero aver viaggiato a bordo della stessa "Mayflower". Se così fosse, il 2020 avrebbe segnato il 400° anniversario della razza. Quindi, tanti auguri a questo classico gatto americano!
Storia della razza
Originario degli Stati Uniti, gli American Shorthair affondano in realtà le proprie radici in Europa. Nel corso del 1600 accompagnarono infatti gli avventurieri che tentarono la fortuna in alto mare.
All'epoca, questi primi gatti americani venivano usati per proteggere le stive ed i preziosi carichi delle navi da topi e ratti. Animali forti e dal passo sicuro, mostravano un'intelligenza acuta. Spiccavano anche per la varietà di colori e per i disegni del loro mantello.
Al loro arrivo negli Stati Uniti, furono inizialmente utilizzati da agricoltori e negozianti per le loro abilità di caccia. In poco tempo, però, le persone iniziarono anche a riconoscerne il valore come animali domestici. Fu allora che divennero popolari come animali adatti alla vita familiare.
Più tardi, nel 1800, furono organizzate molteplici mostre feline. Quindi, fu deciso che avrebbe dovuto esserci un rappresentante della razza. Nel 1906 gli fu dato il riconoscimento ufficiale di "Domestic Shorthair".
Infine, nei primi anni '60, la razza fu ribattezzata con il nome "American Shorthair" con cui lo conosciamo oggi. La ciliegina sulla torta arrivò nel 1965 quando l'American Shorthair venne dichiarato "Miglior gatto dell'anno" dalla Cat Fanciers Association (CFA) - un titolo che i devoti sostengono sia riconfermato ogni anno.
Dalla testa alla coda
Caratteristiche morfologiche dell'American Shorthair
1.Testa
2.Corpo
3.Coda
4.Pelo
Lo sai che...
Dai tratti specifici della razza a una panoramica generale sulla salute, ecco alcuni aspetti interessanti che riguardano il American Shorthair
Possono potenzialmente manifestare patologie cardiache
Sebbene sia generalmente una razza resistente, con una aspettativa di vita media che si attesta tra i 15 e i 20 anni di età, l'American Shorthair potrebbe essere soggetto ad alcune problematiche di salute. Una delle più comuni è la cardiomiopatia ipertrofica, ossia un ispessimento del muscolo cardiaco. I sintomi possono includere respirazione affannosa, spossatezza generale e disinteresse per il cibo. Per questa patologia purtroppo non esiste una terapia risolutiva, ma può essere gestita. Il tuo Medico Veterinario potrà raccomandarti i farmaci più adatti e il regime nutrizionale su misura più adatto per il tuo American Shorthair.
È importante tenere d'occhio il peso forma
Un'altra cosa da tenere presente con l'American Shorthair è la sua propensione al sovrappeso. Trattandosi di una sensibilità verso la quale la razza sembra essere particolarmente incline, potrebbe facilmente andare incontro a sovrappeso/obesità soprattutto se non dovesse svolgere un adeguato esercizio e non dovesse ricevere un'alimentazione su misura – e ciò è anche più vero per i gatti sterilizzati. Se tuo American Shorthair mostra un aumento di peso, potrebbe aver necessitare di un nutrizione specifica. Rivolgiti al tuo Medico Veterinario che saprà consigliarti il regime nutrizionale più adatto per il tuo amico a quattro zampe.
Mostrano anche una certa predisposizione verso problematiche articolari
In particolare, l'American Shorthair potrebbe manifestare una condizione chiamata displasia dell'anca, una patologia ereditaria in cui la testa del femore e l'acetabolo del bacino non sono allineati. Possono esserci vari segni visibili di questa problematica: ad esempio, se il tuo gatto inizia a muoversi lentamente, a zoppicare o se evita di saltare. Comunque la displasia dell'anca è una condizione che può essere gestita. Favorire il mantenimento del peso forma unitamente a specifiche terapie farmacologiche e chirurgiche (all'occorrenza) possono aiutare ad alleviare i sintomi. Praticare un allevamento responsabile può anche aiutare a ridurre il rischio, dal momento che i riproduttori saranno sottoposti a screening specifici per rilevare la problematica, ma è ugualmente importante promuovere il mantenimento del peso forma del tuo gatto.
Un'alimentazione sana per gatti più sani
La crescita è una fase essenziale nella vita del gattino: è un periodo di grandi cambiamenti, scoperte e nuovi incontri. Le esigenze di un gattino American Shorthair, in termini di energia, proteine, minerali e vitamine, sono molto superiori a quelle di un gatto adulto. Hanno bisogno di energia e nutrienti per mantenere il loro corpo, così come per crescere e formare nuove cellule. La crescita di un gattino può essere suddivisa in due fasi:
La nutrizione su misura ha un ruolo fondamentale nel mantenimento della salute e della bellezza dei gatti American Shorthair. Il cibo fornisce energia per aiutare nelle funzioni vitali, e una formula nutrizionale completa per gatti dovrebbe contenere un equilibrio adattato di nutrienti. Alimentarli in questo modo offrirà una dieta che non sia né carente né eccessiva, entrambi fattori che potrebbero avere effetti negativi sulla salute del tuo gatto. Acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre disponibile per favorire una buona regolarità urinaria. I gatti, inoltre, sono naturalmente adattati a mangiare piccole porzioni – tra 7 e 10 volte al giorno. Dare loro la razione giornaliera raccomandata di croccantini una volta al giorno permetterà al gatto di autoregolare il proprio consumo; ironicamente, quando ricevono solo una o due porzioni al giorno, il loro peso aumenta più rispetto a un gatto che mangia a richiesta. Le seguenti raccomandazioni sono per animali sani. Se il tuo gatto ha problemi di salute, consulta il veterinario che prescriverà una dieta esclusivamente veterinaria.
*Costituzione*
Dalla nascita ai 4 mesi
Lo svezzamento è il passaggio che un gattino fa dal latte – o dal latte materno – al cibo solido. Questo periodo corrisponde naturalmente al momento in cui spuntano i denti da latte, tra le 3 e le 6 settimane di vita. In questa fase, i gattini non sono ancora in grado di masticare, quindi un pasto morbido (croccantini reidratati o un cibo umido adatto) facilita la transizione tra liquidi e solidi.
Tra le 4 e le 12 settimane dalla nascita
L'immunità naturale che un gattino riceve dal colostro materno – o primo latte – diminuisce, mentre il sistema immunitario del gattino si sviluppa gradualmente. Questo periodo critico, chiamato "gap immunitario", richiede un complesso di antiossidanti, tra cui la vitamina E, per aiutare a sostenere le loro difese naturali. I gattini attraversano un periodo di crescita intenso e particolarmente delicato, durante il quale sono soggetti a disturbi digestivi. La loro dieta in questo momento dovrebbe essere ricca di energia per soddisfare le crescenti esigenze di crescita, ma dovrebbe anche contenere proteine altamente digeribili per il loro sistema digestivo ancora in fase di maturazione. I prebiotici, come i frutto-oligosaccaridi, possono anche supportare la salute digestiva aiutando a bilanciare la flora intestinale. Il risultato? Feci di buona qualità, sempre. Il cibo per i gattini dovrebbe contenere acidi grassi omega 3 – EPA e DHA – che aiutano a sostenere il corretto sviluppo neuro-cerebrale.
*Consolidamento e Armonizzazione: dai 4 ai 12 mesi*
Dal quarto mese, la crescita di un gattino rallenta, quindi si raccomanda un alimento con meno grassi. Questo è particolarmente importante dopo che un gatto è stato sterilizzato. Tra i 4 e i 7 mesi, i denti da latte di un gattino cadono e vengono sostituiti dai denti permanenti. Quando i denti adulti sono spuntati, il gattino ha bisogno di croccantini abbastanza grandi da incoraggiarlo a masticare. Fino ai 12 mesi, il sistema immunitario dei gattini American Shorthair si sviluppa gradualmente. Un complesso di antiossidanti, tra cui la vitamina E, può aiutare a sostenere le loro difese naturali durante questo periodo di grandi cambiamenti, scoperte e nuovi incontri. Il sistema digestivo matura progressivamente, raggiungendo la piena capacità digestiva verso i dodici mesi di età. A quel punto, un gatto è in grado di consumare cibo per adulti.
Favorire la salute digestiva e l'equilibrio della flora intestinale grazie a proteine altamente digeribili e ai prebiotici.
Oltre a promuovere il buon funzionamento del suo sistema urinario così come per ogni altro gatto, i principali obiettivi nutrizionali per l'American Shorthair adulto sono:
Contribuire a mantenere il peso forma per questo gatto forte e robusto, combinando tenori commisurati di grassi, fibre, proteine di elevata qualità e di L-carnitina, aminoacido importante per un sano metabolismo dei grassi.
Aiutare a mantenere la salute e la bellezza della pelle e dello splendido pelo corto grazie all'arricchimento con nutrienti strategici come aminoacidi, vitamine e acidi grassi essenziali omega-3 e omega-6.
Contribuire all'igiene orale con crocchette di forma e dimensione adattate per favorire la prensione ed incoraggiare la masticazione
Un gatto anziano, di età superiore ai 11 anni di età, a volte può manifestare difficoltà di assimilazione. Per mantenere il peso dei gatti durante l'invecchiamento e ridurre il rischio di carenze, è necessario offrire loro un'alimentazione estremamente digeribile e ricca di nutrienti essenziali.
Il fabbisogno energetico di un gatto dipende comunque dal suo stile di vita, anche durante l'invecchiamento. Ad esempio, un gatto anziano che continua a vivere regolarmente all'aperto dovrebbe beneficiare di un'alimentazione con un contenuto di grassi adattato. D'altra parte, anche durante l'invecchiamento dovrebbe essere importante favorire il mantenimento del peso forma di un gatto che vive in casa. L'apporto calorico dovrebbe essere ancora attentamente monitorato. Sarà pertanto da preferire un alimento con un commisurato contenuto di grassi.
Con il progredire dell'età anziana, i gatti potrebbero manifestare con maggiore frequenza problematiche a carico del cavo orale e anche i sensi del gusto e dell'olfatto potrebbero andare incontro ad un declino con una conseguente alterazione nell'assunzione di cibo. Per promuovere un ottimale consumo di cibo giornaliero la forma, la dimensione e la consistenza delle crocchette dovrebbero essere adattate alla loro mascella potenzialmente più delicata.
Attenzioni per il tuo American Shorthair
Suggerimenti su toelettatura, apprendimento e attività fisica
Con il loro carattere tranquillo, l'American Shorthair tende ad avere un approccio abbastanza rilassato alla vita. Tuttavia, questo può significare che possono essere inclini ad aumentare il peso, se non fanno abbastanza esercizio, con conseguenze sulla la loro salute. Un modo per mantenere in forma il tuo American Shorthair è con sessioni di gioco quotidiane fatte insieme. Ciò li aiuterà a bruciare calorie. Anche un tiragraffi può fornire loro una buona fonte di attività fisica e interesse mentale. Idealmente, gli American Shorthair dovrebbero poter trascorrere del tempo anche all'aperto, anche se questo si trova in uno spazio chiuso all'interno del giardino. Adottare un'altro gatto può essere un altro modo per assicurarsi che abbiano la loro quota di esercizio quotidiano.
Una razza molto facile da curare in termini di toelettatura, l'indizio è nel nome "American Shorthair". I loro mantelli corti e lisci richiedono solo una pettinatura o spazzolatura settimanale. Anche se l'American Shorthair tende a perdere il pelo, questo avviene solo per una quantità media. Inoltre, gli si dovrebbero lavare i denti ogni giorno per prevenire eventuali problemi dentali e talgiare le unghie a seconda della necessità, anche se dovrebbero sempre avere un tiragraffi a disposizione, cosa importante per il loro benessere. Anche, le orecchie dovrebbero essere controllate regolarmente per eventuali residui di cera o segni di infezione. Infine, si consiglia di fare di tanto in tanto una sessione di toelettatura professionale
al tuo American Shorthair.
Con il loro forte istinto di caccia, l'American Shorthair si diverte a inseguire qualsiasi cosa si muova. Pertanto, è meglio tenerli separati dagli altri animali domestici più piccoli per evitare incidenti. Tuttavia, normalmente vanno d'accordo con altri cani e gatti e di solito si adattano bene alla vita domestica. A causa della loro inclinazione naturale e delle innate capacità di caccia, gli American Shorthair si divertono ad avere alcuni giocattoli con cui giocare (se questi hanno un elemento di "caccia" tanto meglio o le tue tende potrebbero diventare una facile preda...). Un tiragraffi aiuterà anche a distoglierli dalle gambe del tuo tavolo.
Tutto ciò che c'è da sapere sull'American Shorthair
