Quando il tuo gatto supera i 10 anni ed entra nella sua età d'oro, è probabile che inizi a manifestare alcuni segni dell'invecchiamento che saranno nuovi per entrambi. Comprendere questa trasformazione ti aiuta a offrire un supporto proattivo che si adatta alle esigenze in evoluzione del tuo compagno felino.

Come riconoscere i segni dell'invecchiamento?

I gatti invecchiano con estrema grazia, spesso nascondendo i segni del tempo. Tu, però, conosci il tuo gatto meglio di chiunque altro: tieni d'occhio qualsiasi cambiamento nelle sue abitudini quotidiane, che potrebbero includere:

Meno entusiasmo per la caccia, il gioco e l'esplorazione

Calo dell'appetito o interesse ridotto per il cibo

Periodi di riposo e sonno più lunghi

Tendenzialmente trascorre più tempo in casa con te

Riduzione dell'attività di toelettatura (pelo meno curato)

Maggiore sensibilità ai rumori e alle situazioni stressanti

Aumento delle vocalizzazioni (miagola di più)

Quando inizi a notare questi cambiamenti, assicurati di portare il tuo gatto a controlli regolari dal Medico Veterinario, così da potergli offrire le cure necessarie per continuare a mantenere la sua vitalità.

Patologie comuni nel gatto anziano

La buona notizia è che molte condizioni comuni rispondono a una combinazione di nutrizione specifica, supporto medico e adattamenti ambientali, migliorando la qualità della vita del tuo gatto per molti anni a venire. Ecco alcuni problemi di salute a cui prestare attenzione.

Malattia renale cronica

La malattia renale è frequente nei gatti anziani. Fai attenzione a segni come aumento della sete e della minzione, perdita di peso, inappetenza e vomito. Se noti uno di questi segnali, porta il gatto dal Medico Veterinario per un controllo. La gestione di questa patologia dipenderà dallo stadio della malattia al momento della diagnosi: la diagnosi precoce è fondamentale.

Problemi dentali

Le patologie del cavo orale possono colpire gatti di tutte le età, ma negli anziani sono spesso causa di perdita di appetito e dolore. Chiedi consiglio al tuo Medico Veterinario su come gestire l'igiene orale: i problemi dentali non trattati possono causare sofferenza e influire sulla salute generale.

Ipertensione felina

Proprio come le persone, i gatti possono soffrire di pressione alta (ipertensione) con l'avanzare dell'età, specialmente se affetti da malattia renale. Il Medico Veterinario può misurare facilmente la pressione sanguigna e, se necessario, prescrivere farmaci per gestirla.

Riduzione della mobilità

L'usura delle articolazioni e della cartilagine nel corso degli anni può portare ad artrosi e dolori articolari. Questo causa cambiamenti nella mobilità, tra cui instabilità, difficoltà a saltare e riluttanza a salire le scale.

Cambiamenti nella nutrizione possono aiutare a supportare la salute articolare: cerca alimenti arricchiti con acidi grassi Omega-3, condroitina e glucosamina per supportare le cartilagini.

Puoi aiutare anche con piccoli adattamenti in casa: installa rampe per raggiungere i punti preferiti e posiziona cibo, acqua e cassetta igienica in luoghi facilmente accessibili.

Il Medico Veterinario potrebbe anche consigliare una terapia per la gestione del dolore.

Ipertiroidismo

I gatti anziani con ipertiroidismo (tiroide iperattiva) tendono a perdere peso pur mangiando normalmente o avendo addirittura un appetito aumentato. Altri segni includono vomito, iperattività o battito cardiaco accelerato. Il Medico Veterinario può aiutarti a gestire la condizione con diverse opzioni, dalla terapia medica all'intervento. Se individuato precocemente, il trattamento può riportare il gatto a una buona condizione di salute in breve tempo.