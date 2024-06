Ora che la tua cagnolina è gravida, è essenziale fornire a lei e ai suoi futuri cuccioli tutte le attenzioni necessarie per un inizio migliore possibile. Oltre ad assicurare alla tua cagnolina un ambiente domestico appropriato e tutte le comodità di cui ha bisogno, dovrai offrirle un support nutrizionale che contribuisca a supportare la sua salute e quella dei suoi cuccioli.

Garantire alle femmine gravide una nutrizione personalizzata durante la gestazione può avere un impatto significativo sul benessere futuro dei cuccioli. Ad esempio, uno studio effettuato su un gruppo di Boston Terrier in stato di gravidanza ha evidenziato che le cucciolate delle cagne che avevano assunto supplementi di acido folico durante il calore e l'inizio della gestazione presentavano una minore incidenza di casi di palatoschisi.1

Durante la gestazione la tua cagnolina, il suo comportamento e la sua alimentazione potrebbero cambiare, pertanto leggi di seguito quali alimenti scegliere e come assicurarti di fornirle il supporto di cui ha bisogno.

Appetito e programma alimentare del cane in gravidanza

All'inizio della gestazione, il tuo cane potrebbe mostrare una temporanea inappetenza. Questa situazione è assolutamente normale: l'appetito tornerà quando il suo corpo inizierà a prendersi cura della cucciolata.

Tale consapevolezza potrebbe indurti a modificare il suo programma alimentare per adattarlo al suo appetito alterato. Tuttavia, non è consigliabile modificare gli orari di alimentazione di una cagnolina gravida in questo modo. Questo approccio può nuocere ai futuri cuccioli e al cane che, non ricevendo una nutrizione appropriata o coerente, può andare incontro a complicazioni, ad esempio, durante il parto. Pertanto, la cagnolina dovrà rispettare il suo normale programma alimentare, al quale dovranno essere apportate determinate modifiche che contribuiranno a garantire una corretta gestazione.

Nutrizione per la cagna gravida

Dopo la quinta settimana di gestazione, il fabbisogno energetico del tuo cane aumenterà settimanalmente del 10% in seguito allo sviluppo dei cuccioli. Nel contempo, però, la sua capacità di alimentarsi potrebbe risultare limitata dalla sua trasformazione fisica, pertanto avrà difficoltà ad assumere o a digerire il cibo di cui ha bisogno. La soluzione a tale problema consiste nel passare ad alimenti ad alta densità energetica, ovvero con un alto contenuto di energia.

Dopo il 42esimo giorno di gravidanza, all'inizio del suo ultimo terzo, potrai passare interamente a un cibo ad alta energia, che lo sostenga nelle ultime fasi della gestazione. Inoltre, dovrai aumentare settimanalmente il volume di questo cibo del 10% fino al momento del parto, poiché la tua cagnolina avrà bisogno di nutrienti ed energia extra.

È importante ricordarsi di dare al cane in stato di gravidanza un alimento nutrizionalmente bilanciato, che non richieda l'assunzione di integratori. Alcuni dei supplementi che potresti normalmente somministrare al tuo cane, come il calcio, possono interferire con la normale regolazione di vitamine e minerali nel suo corpo durante la gestazione, con conseguenti complicazioni di salute.