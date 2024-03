Weiterhin hat sich gezeigt, dass die auch die Erbanlagen eine entscheidende Rolle spielen. Ebenso wie Menschen können auch Haustiere eine genetische Veranlagung für Fettleibigkeit haben. Je mehr „Risikogene“ sie in sich tragen, desto höher könnte die Wahrscheinlichkeit sein, dass sie starken Appetit entwickeln oder Gewichtsprobleme bekommen. Jedoch wirkt diese genetische Veranlagung nur im Zusammenspiel mit äußeren Einflüssen.

Eines der spannendsten Projekte seiner Tätigkeit war die Entwicklung evidenzbasierter Wachstumsstandards für Hunde und Katzen. Hierbei arbeitete Professor German in einem Team mit Wissenschaftlern von WALTHAM, Banfield, dem University College London und Royal Canin zusammen. Die erstellten Standards ähneln denen, die von der Weltgesundheitsorganisation für Kinder entwickelt wurden. Sie sind ein praktisches Instrument für Besitzer und Tierärzte, das ihnen dabei hilft, die Entwicklung von Kätzchen und Welpen während ihres frühen Lebens zu überwachen. Der Zusammenhang mit dem Thema Fettleibigkeit wird schnell erkennbar: Bei vielen Tierarten (einschließlich Menschen, Katzen und Hunden) werden bestimmte Wachstumsmuster, wie etwa besonders schnelles Wachstum, mit dem Risiko in Verbindung gebracht, im späteren Leben eine Fettleibigkeit zu entwickeln. Professor German hofft, dass die neu entwickelten Wachstumskarten es ermöglichen, früh zu erkennen, welche Tiere dieses Risiko tragen, um vorbeugende Maßnahmen anwenden zu können.

„Fettleibigkeit bei Haustieren ist eine chronische Krankheit und als solche leichter zu verhindern als zu heilen.“

Prof. German, Spezialist für Kleintiermedizin

Die bei der Entwicklung der Wachstumsstandards gesammelten Erfahrungen wird Professor German in das Expertenteam für Welpen- und Kätzchengesundheit einbringen. Seine Mitarbeit im Expertenteam ist auch ein Zeichen für die langjährige und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Royal Canin. Seit 2004 finanziert das Unternehmen seine akademische Stelle und ermöglicht es ihm, an zahlreichen Forschungsprojekten mitzuwirken – nicht zuletzt an der Arbeit zu Fettleibigkeit bei Haustieren und den Wachstumskarten. Er freut sich darauf, in diesem Gremium mitzuwirken. „Royal Canin ist ein Unternehmen mit ethischen Standards“, sagt Professor German. „Es vertritt den Standpunkt, dass die Wissenschaft die Basis für alle Aktivitäten sein sollte. So wie ich es auch tue.“ Seine Aufgabe in dem Gremium sieht er darin, Welpen und Kätzchen in der frühen Lebensphase zu einem optimalen Wachstum zu verhelfen, um chronischen Krankheiten vorzubeugen und ihre Lebenserwartung und Lebensqualität zu maximieren.

Als Experte auf seinem Gebiet hat er für alle, die ein Kätzchen oder einen Welpen adoptieren wollen, sei es aus dem Tierheim oder von einem Züchter, einen guten Rat: Sprechen Sie frühzeitig mit einem Tierarzt, um sicher sein zu können, dass Sie die beste Beratung erhalten. Und pflegen Sie diese Beziehung während der gesamten Wachstumsphase Ihres Tieres – und auch danach.