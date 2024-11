Nebenprodukte in Katzen- und Hundefutter verstehen

Gemäß der aktuellen Futtermittelgesetzgebung muss jede Zutat/Zutatengruppe in Haustier-Futter auf der Verpackung in absteigender Reihenfolge basierend auf dem Rohgewicht aufgeführt sein. Dies hat zur Folge, dass „frisches Fleisch“ natürlich sehr weit oben auf der Zutatenliste steht. Daraus könnte der Eindruck entstehen, dass „frisches Fleisch“ die Hauptquelle für den Nährstoffgehalt des Haustier-Futters ist. Dies ist jedoch wahrscheinlich nicht der Fall.

Das Nährstoffprofil wird durch das gesamte Futter bestimmt und nicht nur durch die erste Zutat, die auf der Verpackung aufgeführt ist. Bei Royal Canin wird jede Zutat, die auf der Verpackung aufgeführt ist, für einen bestimmten Zweck hinzugefügt. Dieser wird dadurch bestimmt, welche hochwertigen Nährstoffe sie Katzen und Hunden liefert.

Dank unseres nährstofforientierten Ansatzes sind wir in der Lage, Nebenprodukte und andere Rohstoffe so zu kombinieren, dass wir ein genau an die Rasse, das Alter oder sogar mögliche gesundheitliche Probleme Ihrer Katze oder Ihres Hundes angepasstes Nährstoffprofil erhalten.

Wenn Sie im Hinblick auf die Inhaltsstoffe im Futter Ihres Haustiers unsicher sind oder wenn Sie gerne mehr darüber erfahren möchten, wie das Futter einer Katze oder eines Hundes angepasst werden muss, um die individuellen Bedürfnisse zu erfüllen, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder an einen qualifizierten Tierernährungsberater.

