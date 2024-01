Lebererkrankungen bei Katzen

Mit einer an die Leberprobleme angepassten Ernährung können Sie die Leber Ihrer Katze entlasten und unterstützen. Das Ziel der Diät ist es, die Auswirkungen der Erkrankung so gering wie möglich zu halten. Mit dem Leberdiätfutter für Katzen bietet ROYAL CANIN® Ihrem Haustier eine optimale Proteinzufuhr, komplexe Kohlenhydrate und präbiotische Pflanzenfasern.

ROYAL CANIN® HEPATIC Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel, das speziell für Katzen mit chronischer Leberinsuffizienz entwickelt wurde. Die Nahrung enthält eine moderate Menge an leicht verdaulichen Proteinen aus pflanzlichen Quellen und eine optimale Zusammensetzung an Vitaminen und Mineralstoffen. Außerdem enthält es wenig Kupfer, um die Anreicherung in den Leberzellen zu minimieren. Dank der hohen Energiedichte können Sie die Futtermenge reduzieren und den Verdauungstrakt entlasten.

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL Trockennahrung kann eine sinnvolle Ernährung bei akuter hepatischer Lipidose sein. Die Zusammensetzung des Diät-Alleinfuttermittels für Katzen kann zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms beitragen. Die Nahrung ist hochverdaulich und hat einen erhöhten Natrium- und Kaliumgehalt.

Sollte Ihre Katze Feuchtnahrung bevorzugen, haben wir mit ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL feine Stückchen in Soßen das passende Produkt. Das saftige Diät-Alleinfuttermittel verfügt wie die Trockennahrung über eine hohe Energiedichte und eine hochverdauliche Rezeptur mit präbiotischen Fasern und komplexen Kohlenhydraten.

Wichtig: Ihr Tier sollte während der Diät nur die dafür vorgesehene Diätnahrung und keine zusätzlichen Leckerlis fressen.