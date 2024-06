Meine Katze trinkt nicht genug

Eine erwachsene Katze hat einen Flüssigkeitsbedarf von etwa 40-50 Millilitern pro Kilogramm Körpergewicht täglich, d.h. eine 5 kg schwere Katze sollte etwa 200-250 Milliliter Wasser täglich aufnehmen. Wenn die Katze ausschließlich Trockenfutter bekommt, steigt der Wasserbedarf noch einmal deutlich.

Mischfütterung oder Umstieg auf Feuchtnahrung?

Um die Wasserzufuhr Ihrer Katze zu steigern, eignet sich eine Futterumstellung auf Mischfütterung oder Feuchtnahrung. Feuchtnahrung hat einen hohen Flüssigkeitsgehalt von rund 80 % Wasser. Die vermehrte Flüssigkeitsaufnahme fördert die Gesundheit der Harnwege und beugt der Entstehung von Harnwegserkrankungen vor. Bei der Mischfütterung kommt es zunächst auf die richtige Kombination an. In der Regel gibt es von ROYAL CANIN© zu jeder Trockennahrung auch eine kompatible Feuchtnahrung mit passendem Nährstoffprofil.

Meine Katze trinkt viel, uriniert aber nur wenig

In Ausnahmesituationen wie bei großer Hitze, bei Fieber oder in Stresssituationen ist es üblich, dass eine Katze mehr Flüssigkeit als gewohnt zu sich nimmt. Auch bei einem Wechsel von Feuchtfutter auf Trockennahrung kommt es zu einem Anstieg der Trinkmenge. Wenn Ihre Katze jedoch deutlich mehr trinkt und wenig uriniert kann das gesundheitliche Ursachen haben. Symptome wie kleine Urinmengen und Blut im Urin können ein Zeichen für Blasen- bzw. Harnsteine sein. Harngrieß und Blasensteine sind bei Katzen leider nicht selten. Sie können die Blasenwand reizen und so zu den typischen Symptomen einer Blasenentzündung führen. Wenn Blasensteine in die Harnröhre gelangen und sie teilweise oder sogar vollständig blockieren, wird die Situation lebensgefährlich. Lassen Sie Ihre Katze tierärztlich untersuchen, um eine ernsthafte Erkrankung frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Katze trinkt nicht nach einer OP

Meist darf der tierische Patient schon bald nach einer Operation wieder frisches Wasser zu sich nehmen. Allerdings sollte der Katze das Wasser zunächst nur in kleinen Mengen angeboten werden, um den Magen nicht zu überfordern. Wenn Ihr Vierbeiner erstmal nichts trinken möchte, zwingen Sie die Katze nicht! Oftmals kommt das Verlangen nach Wasser erst mit der Zeit zurück. Sollte die Katze am Tag nach der Operation immer noch nicht trinken, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Tierarzt.

Katze trinkt nicht mehr nach einem Umzug

Ein Umzug ist immer etwas Aufregendes – ein neues Kapitel in einer neuen Umgebung steht an. Für Katzen bedeutet ein Revierwechsel häufig Stress. Stressfaktoren wie Handwerker im Haus, ein unbekannter Mieter in der Wohnung gegenüber oder eine andere Katze auf dem angrenzenden Balkon beeinflussen das Verhalten des Vierbeiners. In Stresssituationen trinken Katzen häufig weniger. Geben Sie Ihrer Katze genügend Zeit, sich an die neue Wohnsituation zu gewöhnen und beobachten Sie das Trinkverhalten Ihrer Katze. Sollte die Katze weiterhin unruhig sein und nicht ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, kontaktieren Sie auch hier bitte Ihren Tierarzt.