Feline Rhinotracheitis (verursacht durch Feline Herpesviren=FHV) ist eine häufige Erkrankung bei Katzen und Kätzchen und kann zusammen mit dem Felinen Calcivirus (FCV) den „Katzenschnupfen” auslösen.

Was ist Feline Rhinotracheitis und wie entsteht sie?

Feline virale Rhinotracheitis wird durch das Feline Herpesvirus verursacht und weist die folgenden Symptome auf:

Bindehautentzündung – Entzündung oder Schwellung des Augengewebes, oft als „rosa Auge” bezeichnet

Hornhautgeschwüre – eine offene Wunde am Auge

Nasenausfluss – Schleim fließt aus der Nase Ihres Kätzchens

Was ist der Unterschied zwischen Feliner Rhinotracheitis (ausgelöst durch Feline Herpesviren) und dem Felinen Calcivirus?

Feline Herpesviren (Verursacher der Felinen Rhinotracheitis) und das Feline Calcivirus sind verschiedene Viren mit unterschiedlichen Symptomen. Die Symptome des FCV sind Geschwüre im Mund und Gingivitis sowie Nasenausfluss.

Diese beiden Viren sind sehr unterschiedlich, aber die Verwirrung rührt von der Tatsache her, dass sie oft beide mit „Katzenschnupfen” in Verbindung gebracht werden.

Dieses Syndrom beinhaltet Augeninfektionen (Bindehautentzündung, Ausfluss) und / oder Nasenausfluss und / oder Mundentzündung und Geschwüre. Es kann an verschiedenen Krankheitserregern liegen: Einschließlich Herpesvirus und Calicivirus, aber auch Bakterien (Chlamydophila).

Kann ich eine Katze erkennen, die mit Feliner Rhinotracheitis infiziert ist?

Aufgrund des latenten Virus kann Ihr Kätzchen dem Virus ausgesetzt sein, wenn es mit anderen Katzen in Kontakt kommt, die gesund zu sein scheinen. Die „gesunde” Katze, die die Krankheit trägt, kann daher ein Risiko für die anderen Mitglieder der Katzenpopulation darstellen. Dies gilt insbesondere für Kätzchen.

Kann mein Kätzchen gegen Feline Rhinotracheitis geimpft werden?

Ihr Kätzchen sollte gegen Feline Rhinotracheitis geimpft werden, da dies einer der wichtigsten Impfstoffe ist, die es zu Beginn seiner Entwicklung haben muss. Zu den anderen Hauptimpfungen zählen:

Felines Calicivirus

Felines Panleukopenievirus:

Feline Leukämie

Wann bekommt mein Kätzchen den Impfstoff?

In den meisten Fällen werden die Injektionen für die Kernimpfstoffe im Alter zwischen sieben und neun Wochen verabreicht.

Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt. Er wird einen Impfplan erstelle, der alle zentralen Impfungen und alle anderen empfohlenen Impfungen enthält, abhängig vom Lebensstil und der Umgebung Ihres Kätzchens.

Was kann ich noch tun, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern?

Befindet sich das Virus an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Umgebung, z.B. zu Hause oder in einer Katzenzucht, weist es nur eine geringe Resistenz auf, was bedeutet, dass es einfach durch übliche Desinfektionsmittel entfernt werden kann.

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Zuhause sauber halten. Dies gilt insbesondere für Bereiche, in denen Ihre Katzen viel Zeit verbringen, sowie für Gegenstände, die sie regelmäßig benutzen, wie z.B. ihren Futternapf.

Feline Rhinotracheitis kann sehr schwerwiegend sein, insbesondere bei jungen Katzen oder Kätzchen. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Tierarzt kontaktieren, wenn Sie eines der oben genannten Symptome bemerken, und sicherstellen, dass Ihr Kätzchen den Impfstoff im Rahmen eines geeigneten Impfplans zum richtigen Zeitpunkt erhält.