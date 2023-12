Es ist wichtig, dass Sie dem Tag der Geburt der Kätzchen gut vorbereitet und zuversichtlich entgegensehen. Wenn Sie sich für eine Hausgeburt entscheiden, gibt es eine Reihe einfacher, aber wesentlicher Dinge, um sicherzustellen, dass Ihre Katze glücklich und gesund ist und in einer stressfreien Umgebung gebären kann.

Ihr Haus auf die Geburt der Kätzchen vorbereiten

Idealerweise sollte Ihre trächtige Katze am Ende ihrer Trächtigkeit ein Zimmer oder einen Platz für sich haben. Katzen können in den letzten zwei Wochen ihrer Trächtigkeit aggressiv werden. Sie sollten daher isoliert gehalten werden und keine Kinder in ihrer Nähe haben. Der Raum, in dem sie sich aufhält, muss recht warm sein (um die 22 °C), damit sie sich wohlfühlt und kein Risiko einer Unterkühlung besteht. Die Luftfeuchtigkeit liegt idealerweise bei 65-70 %.

Richten Sie einen Nistkasten ein, in dem Ihre Katze gebären kann. Das kann eine Pappschachtel sein, die groß genug ist, dass die Katze sich hinlegen kann, und muss über ausreichend große Seiten verfügen, damit die Kätzchen nicht herausfallen. Legen Sie Plastik und dann Zeitungspapier aus, das leicht entfernt werden kann, wenn es verschmutzt ist, und decken Sie das Ganze mit einer Decke ab.

Der Nistkasten sollte wärmer sein als der Rest des Raumes, um die Kätzchen in den ersten Lebenstagen, in denen sie am empfindlichsten sind, zu unterstützen. Eine Infrarotlampe eignet sich dafür gut, da sie die Wärme nicht zu stark in nur einen Bereich leitet; sie sollte auf 30 °C eingestellt werden.

Wie Sie erkennen, dass Ihre Katze Wehen hat

Möglicherweise bemerken Sie die ersten Phasen der Wehen Ihrer Katze nicht, da keine sichtbaren Kontraktionen vorliegen. Stattdessen wirkt Ihre Katze unruhig und zeigt seltsames Verhalten, zum Beispiel kann sie Ihnen überall hin folgen – oder Sie meiden. Sie wird auch sehr gesprächig sein und sich häufig übermäßig putzen.

Wenn sie kurz vor der Geburt steht, wird sie im Nistkasten scharren und sich hinlegen und laut schnurren. Sobald Sie einen rötlichen Ausfluss bemerken, wird es nicht mehr lange dauern, bis die ersten Kätzchen und ihre Plazentas erscheinen – normalerweise innerhalb einer Stunde.