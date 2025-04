Eine unerschrockene Katze, die in ihr altes Revier zurückkehrt, mag wie eine urbane Legende klingen, aber das ist eine reale Möglichkeit. Trotz all Ihrer Bemühungen könnte Ihre Katze immer noch versuchen, zu ihrem früheren Wohnsitz zurückzukehren (und wenn Sie in die Nähe gezogen sind, schafft sie es vielleicht). Warum kehren Katzen in ihr altes Zuhause zurück? Es könnte daran liegen, dass sie noch keine ausreichend starke Bindung zu ihrem neuen Revier aufgebaut haben.

Informieren Sie die neuen Bewohner und Ihre ehemaligen Nachbarn und stellen Sie sicher, dass sie Ihre Kontaktdaten haben, damit sie Sie benachrichtigen können, wenn Ihre Katze immer wieder in ihr altes Haus zurückkehrt. Und dann fangen Sie wieder von vorne an, indem Sie geduldig die neuen Routinen Ihrer Katze wieder einführen: Fütterungszeiten, Fellpflege und Spielen. Je wohler sie sich in ihrem neuen Zuhause fühlt, desto weniger wird sie sich zum alten hingezogen fühlen.