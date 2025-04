Die zunehmende Beliebtheit haustierfreundlicher Wohnungen hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen die Vorteile des Wohnens mit einer Katze in Betracht ziehen. Eine Wohnung mit einer Katze zu teilen, kann eine schöne Erfahrung sein, aber es bringt auch eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Im Gegensatz zu Hunden sind Katzen in der Regel unabhängiger, eigenständiger und können sich an das Leben in kleineren Räumen anpassen, wenn sie katzenfreundlich organisiert sind. Dadurch eignen sie sich gut für Wohnungen, in denen der Zugang zu Außenbereichen eingeschränkt sein kann.