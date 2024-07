Wohnungskatzen: Unser umfassender Ratgeber

Welche Rassen eignen sich als Wohnungskatzen?

Die Eignung von Katzenrassen als Wohnungskatzen lässt sich nicht pauschal bestimmen: Denn es hängt vom Charakter und den bisherigen Erfahrungen Ihres Tieres ab, ob es im Haus glücklich sein kann. Katzen ohne Freigangerfahrung fühlen sich drinnen meist wohl, während diejenigen, die das Leben draußen gewohnt sind oder aus einer ländlichen Gegend stammen, ohne das Herumstreifen oft unglücklich sind. Beachten Sie auch, dass die Umstellung von Freigang auf Wohnungshaltung für die Tiere Stress bedeutet. Sind Freigänge nicht möglich, eignen sich Katzen besser, die in Wohnungen oder Tierheimen aufgewachsen sind und engen Kontakt zu Menschen gewohnt sind. Wir stellen Ihnen einige beliebte Wohnungskatzen-Rassen vor:

Maine Coon

Diese großen, robusten Katzen sind für ihr langes Fell, ihren buschigen Schwanz und ihre gesellige Art bekannt. Sie besitzen ein freundliches, sanftes Wesen und sind durch ihre relativ ruhige Art sowie ihre Anpassungsfähigkeit im Allgemeinen gut als Wohnungskatze geeignet. Allerdings brauchen sie genügend Spiel- und Klettermöglichkeiten, um ihre Energie loszuwerden.

Perserkatze

Ihr niedriger Freiheits- und Bewegungsdrang sowie ihre Vorliebe für Kuscheleinheiten machen die Perserkatze zu einer der beliebtesten Wohnungskatzen-Rassen. Zudem haben sie einen entspannten, ausgeglichenen Charakter und fühlen sich in der ruhigen und sicheren Umgebung einer Wohnung wohl.

Birmakatze (Heilige Birma)

Aus der Kreuzung von Perser- und Siamkatzen entstanden, gelten Birmakatzen als besonders liebevolle und anhängliche Rasse. Außerdem sind sie sehr intelligent, anpassungsfähig und verspielt. Ihre sanfte, kinderliebe und oft lernfreudige Art machen sie zur idealen Familienkatze. Als sehr gesellige Tiere eignen sich Birmakatzen nicht für die Einzelhaltung, sondern sollten bei Berufstätigen zu zweit – auch mit anderen Katzenrassen möglich – gehalten werden.

Britisch Kurzhaar

Diese Rasse ist bekannt für ihren runden Kopf, ihren kräftigen Körperbau und das kurze, plüschige Fell. Ihr Wesen zeichnet sich durch Ruhe, Geduld, Ausgeglichenheit und Gelassenheit aus. Diese Katzen kuscheln gern und brauchen die Nähe zu Menschen, können den Tag aber auch damit verbringen, entspannt in der Sonne zu liegen. Ihr Spieltrieb ist eher weniger ausgeprägt.

Ragdoll

Charakteristisch für diese mittelgroßen Katzen sind ihre blauen Augen und das lange, seidenweiche Fell. Mit ihrer entspannten, sanften und anhänglichen Art sowie ihrer Anpassungsfähigkeit eignen sie sich gut als Wohnungskatzen. Allerdings brauchen sie trotz ihres relativ ruhigen Wesens genügend Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten, um nicht in Langeweile zu verfallen.

Katzen in der Wohnung halten: Voraussetzungen

Jagen, Springen, Rennen und Toben gehören evolutionär zum grundlegenden Verhalten von Katzen. Auch Wohnungskatzen benötigen viel Bewegung und genügend Platz zum Spielen. Sie können dennoch auch in kleinen Wohnungen oder Einzimmerappartements gehalten werden, wenn die Grundfläche ausreicht. Die erforderliche Wohnfläche variiert je nach Rasse, Charakter und Einrichtung. Generell gilt jedoch die Empfehlung einer Mindestfläche von 60 m² für zwei Katzen.

Schaffen Sie einen katzengerechten Wohnbereich

Katzen lieben es, aus dem Fenster zu schauen. Sorgen Sie deshalb dafür, dass mindestens eine Fensterbank mit einem interessanten Ausblick zugänglich und frei von Hindernissen ist. Hohe Kratzbäume und Regalbretter an den Wänden eignen sich ebenfalls hervorragend als Aussichtsplätze. Der Kratzbaum sollte nicht in einem separaten Zimmer stehen, sondern idealerweise im Wohnzimmer, wo sich das Leben abspielt. Katzen nutzen ihn nicht nur als Aussichtspunkt, sondern auch, um sich die Krallen zu schärfen. Ohne Kratzbaum könnten Ihre Möbel unter der „Maniküre“ Ihres Haustieres leiden.



Um Ihrem Stubentiger frische Luft und zusätzliche Beschäftigung zu bieten, eignet sich ein katzensicherer Balkon oder ein entsprechend gesichertes Fenster, zum Beispiel mit einem drahtverstärkten Katzenschutznetz oder -gitter. Schaffen Sie außerdem ausreichend Rückzugsmöglichkeiten wie Kuschelhöhlen oder Kratztonnen, in denen Ihre Katze sich bei Bedarf verstecken kann. Auch bei den Katzentoiletten gibt es einige Punkte zu beachten. Sie sollten sich an ruhigen Orten befinden und von zwei Seiten zugänglich sein, um dem Tier einen potenziellen Fluchtweg zu bieten. Katzen bevorzugen zudem offene Toiletten ohne Deckel. Außerdem sollte es immer ein Katzenklo mehr geben als Fellnasen im Haushalt.