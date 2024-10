Übergewicht kann die Lebensqualität Ihrer Katze beeinträchtigen. Es fällt ihr schwerer zu spielen und sich zu bewegen, und chirurgische Eingriffe oder Untersuchungen werden komplizierter. Darüber hinaus belegen Studien, dass übergewichte Katzen eine geringere Lebenserwartung haben**: Diese ist im Vergleich zu Katzen mit normalem BCS bei deutlich zu schweren Artgenossen um durchschnittlich 1,9 Jahre geringer***.

Referenzen:

* Flanagan J et al. Success of a weight loss plan for overweight dogs: the results of an international weight loss study. PLoS One 2017;12(9):e0184199. ; Flanagan J et al. An international multi-centre cohort study of weight loss in overweight cats: Differences in outcome in different geographical locations. PLoS One. 2018 Jul 25;13(7):e0200414. ; Frank et al. Use of a high protein diet in the management of feline diabetes mellitus, Veterinary therapeutics 2001, 2, 238-246.pdf. Vet Ther. 2001;2(3):238-246.

** SaltCetal.Associationbetween lifespanandbodyconditioninneuteredclient-owneddogs.JVetInternMed2018;1-11.

*** TengKTetal.Strongassociationsof9-pointbodyconditionscoringwith survivalandlifespanincats.JFelineMedSurg2018;1-9.