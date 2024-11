Tierärztliche Vorsorge für deine Katze

Tierärztliche Vorsorge ist alles, was du und dein Tierarzt tun, um die Gesundheit und Vitalität deiner Katze in allen Lebensphasen zu optimieren. Gesunde Katzen sind schließlich glückliche Katzen.

Wie so viele Katzenliebhaber fragst du dich vielleicht, was du tun kannst, um deiner Katze das beste Leben zu ermöglichen. Ein jährlicher Gesundheitscheck für Katzen ist eines dieser Dinge. Es hilft dem Tierarzt deines Haustiers, Krankheiten oder Beschwerden zu erkennen, die du vielleicht nicht bemerkt hast, und ermöglicht so eine frühzeitige Behandlung.