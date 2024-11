Welche Impfungen benötigen Katzen?

Grundsätzlich kann Ihr Tierarzt oder Ihre Tierärztin am besten einschätzen, welche Impfungen für Ihre Katze sinnvoll sind. Gemeinsam können Sie einen Impfplan erstellen, der auf dem Alter, dem Gesundheitszustand, der Lebensweise und den möglichen Risiken Ihrer Katze basiert.

Core-Impfungen

Einige Impfungen sind für alle Katzen wichtig - unabhängig davon, ob sie in der Wohnung leben oder Freigang haben. Denn es gibt Krankheiten, die sehr ansteckend sind und deren Erreger auch indirekt über Gegenstände oder Menschen ins Haus gelangen können. Diese Grundimpfungen werden Core-Impfungen genannt.

Die Empfehlungen für Core-Impfungen werden in Deutschland von der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin (StlKo Vet), in Österreich von der Österreichischen Tierärztekammer (ÖTK) und in der Schweiz von der Schweizerischen Vereinigung für Kleintiermedizin (SVK-ASMPA) herausgegeben.