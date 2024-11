Vor der Kastration

Sie wissen es selbst: Katzen sind nicht nur sehr sensibel, sondern auch wahre Feinschmecker. Sie reagieren deshalb oft empfindlich auf Veränderungen in der Ernährung. Daher ist es wichtig, den Übergang zu neuer Nahrung behutsam zu gestalten, um Stress zu minimieren. Wenn Sie die Ernährung Ihrer Katze also nach der Kastration umstellen wollen, beginnen Sie am besten schon davor mit der Umgewöhnung. So kann sich Ihr Tier langsam daran gewöhnen und der Stress nach der Operation wird reduziert.

Die Lösung dafür: Mischen Sie die neue Nahrung jeden Tag ein wenig mehr unter die alte und fangen Sie damit etwa 14 Tage vor dem Eingriff an. In den ersten zwei Tagen besteht die Nahrung zu ¾ aus der alten und zu ¼ aus der neuen Nahrung. Die folgenden zwei Tage werden alte und neue Nahrung 50:50 gemischt. Die letzten zwei Tage vor dem Eingriff besteht die Nahrung dann nur noch zu ¼ aus der alten und bereits zu ¾ aus der neuen Nahrung.