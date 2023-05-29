"ROYAL CANIN® AGEING 11+ Stückchen in Soße ist eine Feuchtnahrung für Katzen ab dem 11. Lebensjahr. ROYAL CANIN® AGEING 11+ Stückchen in Soße wurde für Senior Katzen entwickelt und von ihnen getestet. Es hat eine leicht zu kauende Textur, um Ihrer Katze ein angenehmes Fütterungserlebnis zu bieten. Diese Formel mit unserem HealthyAge7™ Complex bietet eine präzise Nährstoffmischung zur Erhaltung von 7 Dimensionen optimaler Gesundheit und Vitalität bei Senior Katzen: Appetit & Gewicht: Sehr schmackhaft und hoher Energiegehalt, um den Vorlieben gerechtzuwerden und ein Idealgewicht zu halten. Verdauung: Präbiotische Fasern und hochverdauliche Proteine zur Unterstützung einer optimalen Verdauung. Beweglichkeit: enthält EPA+DHA und Chondroitin zur Unterstützung der Gelenkgesundheit und Beweglichkeit. Haut & Fell: Die enthaltenen Linolsäure und Zink tragen zur Erhaltung der Gesundheit von Haut und Fell bei. Nieren: enthält hochwertige Proteine und angepassten Phosphorgehalt zur Unterstützung der Nierengesundheit. Gehirn & Sehkraft: Enthält Tryptophan, EPA+DHA, Taurin und Vitamin A zur Unterstützung der Gehirnfunktion und Sehkraft. Abwehrkraft: Enthält die Vitamine C und E, Taurin, Beta-Carotin und Lycopen zur Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte. ROYAL CANIN® AGEING 11+ ist in verschiedenen Texturen erhältlich, darunter Stückchen in Gelee, besonders weiche Mousse und als Trockennahrung."