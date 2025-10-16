StartseiteKatzenProdukteTierarztprodukteSENSITIVITY CONTROL feine Stückchen in Soße
SENSITIVITY CONTROL feine Stückchen in Soße
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Feuchtnahrung für Katzen

Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen

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Verfügbare Größen

12x85 gg 12x85

Was ist die richtige Portion?

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

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PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN®SENSITIVITY CONTROL feine Stückchen in Soße ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Minderung von Ausgangserzeugnis-und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Ausgewählte und zahlenmäßig begrenzte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN:Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. SENSITIVITY CONTROL feine Stückchen in Soße drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden.

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Produktangaben zum Bild

VORTEILE

GESUNDE VERDAUUNG

Nährstoffe, die eine ausgeglichene Verdauung unterstützen.

EPA/DHA & HAUTBARRIERE

Fettsäuren, die helfen die Haut-und Darmgesundheit zu erhalten. Spezielle Rezeptur zur Unterstützung der natürlichen Hautbarriere.

AUSGEWÄHLTE PROTEINQUELLEN

Eine begrenzte Anzahl von Proteinquellen kann helfen das Risiko einer Futtermittelallergie zu verringern.

ERNÄHRUNGSINFORMATION