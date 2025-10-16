SENSITIVITY CONTROL feine Stückchen in Soße
Feuchtnahrung für Katzen
Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN®SENSITIVITY CONTROL feine Stückchen in Soße ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Minderung von Ausgangserzeugnis-und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Ausgewählte und zahlenmäßig begrenzte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN:Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. SENSITIVITY CONTROL feine Stückchen in Soße drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden.
VORTEILE
GESUNDE VERDAUUNG
Nährstoffe, die eine ausgeglichene Verdauung unterstützen.
EPA/DHA & HAUTBARRIERE
Fettsäuren, die helfen die Haut-und Darmgesundheit zu erhalten. Spezielle Rezeptur zur Unterstützung der natürlichen Hautbarriere.
AUSGEWÄHLTE PROTEINQUELLEN
Eine begrenzte Anzahl von Proteinquellen kann helfen das Risiko einer Futtermittelallergie zu verringern.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Ernährungszustand
|Übergewichtig
|Normal
|Mager
|Körpergewicht
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|2 kg
|100g
|125g
|150g
|2,5 kg
|115g
|145g
|175g
|3 kg
|130g
|165g
|195g
|3,5 kg
|145g
|185g
|220g
|4 kg
|160g
|200g
|240g
|4,5 kg
|175g
|220g
|265g
|5 kg
|190g
|235g
|285g
|5,5 kg
|200g
|255g
|305g
|6 kg
|215g
|270g
|325g
|6,5 kg
|230g
|285g
|340g
|7 kg
|240g
|300g
|360g
|7,5 kg
|250g
|315g
|380g
|8 kg
|265g
|330g
|395g
|8,5 kg
|275g
|345g
|415g
|9 kg
|285g
|360g
|430g
|9,5 kg
|300g
|375g
|450g
|10 kg
|310g
|390g
|465g