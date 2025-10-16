ROYAL CANIN®SENSITIVITY CONTROL feine Stückchen in Soße ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Minderung von Ausgangserzeugnis-und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Ausgewählte und zahlenmäßig begrenzte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN:Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. SENSITIVITY CONTROL feine Stückchen in Soße drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden.