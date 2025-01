Der Geruchssinn ist die Superkraft der Katze. Katzen besitzen 200 Millionen geruchsempfindliche Zellen in der Nase, während Menschen nur 5 Millionen haben. Mit diesem ausgeprägten Geruchssinn ist der erste Kontakt Ihrer Katze mit der Nahrung über die Nase und all die zahlreichen Riechrezeptoren, die sie besitzt, besonders intensiv. Dies betont die Wichtigkeit der ersten Geruchswahrnehmung. Dieser erste Kontakt wird durch das Schnüffeln noch verstärkt: Je mehr Ihre Katze schnüffelt, desto mehr Moleküle kann sie wahrnehmen. Wenn eine Katze stark vom Geruch ihrer Nahrung angezogen wird, wird sie weniger schnüffeln und sofort mit dem Fressen beginnen, was die Mahlzeiten einfacher und angenehmer macht. Daher ist dieser erste Eindruck entscheidend, um sicherzustellen, dass das Ritual reibungslos verläuft und Ihre Katze die richtige Energiemenge zu sich nimmt, während sie gleichzeitig die Nahrung genießt.

Die Sensory™ Smell-Rezepturen von Royal Canin wurden mit einem aromatischen Profil aus nachhaltigem Fisch entwickelt, das von fettigen, fruchtigen und nussigen Düften geprägt ist, die besonders attraktiv für den Geruchssinn der Katze sind. Das Aromaprofil verwendet eine Technologie, die es den Aromen ermöglicht, sich schneller und intensiver um die Nahrung zu verbreiten, was für einen erfolgreichen Beginn der Mahlzeit und eine rundum sinnliche Erfahrung für Ihre Katze sorgt.