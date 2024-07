Diese Rasse fasziniert durch Falten am Schädel, Hautfalten am Körper, kleine Ohren und eine Schnauze, die an ein Nilpferd erinnert.

Shar-Peis sind zwar sehr loyal gegenüber ihren Besitzern, können aber Fremden gegenüber sehr zurückhaltend sein und haben einen natürlichen Drang, ihr Zuhause und ihre Familie zu beschützen.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)