Die Ursprünge des Golden Retrievers reichen etwa 200 Jahre zurück. Die Geschichte der Rasse beginnt im 19. Jahrhundert in Schottland. Dort treffen wir einen schottischen Aristokraten namens Lord Tweedmouth und seinen Yellow Retriever namens Nous.

1865 beschloss dieser begeisterte Jäger, dass er einen Jagdhund erschaffen wollte, der mit dem rauen Gelände und Klima zurechtkommen konnte. Also kreuzte er seinen Yellow Retriever mit dem inzwischen ausgestorbenen Tweed Water Spaniel und kreuzte dann noch den Irish Setter und Bloodhound ein. Da er seine Erkenntnisse sorgfältig notierte, ist uns die vollständige Geschichte des Golden Retrievers bekannt.

Der frühe Golden Retriever wurde erstmals 1908 in England ausgestellt und 1911 vom dortigen Kennel Club anerkannt. Zu diesem Zeitpunkt wurde er jedoch als „Retriever – Yellow or Golden“ klassifiziert. Nach der Gründung des Golden Retriever Club 1913 wurde der Name entsprechend geändert. Der Golden Retriever wurde 1925 vom American Kennel Club eingeführt.

Heute gehört er zu den beliebtesten Hunderassen der Welt – obwohl es interessanterweise drei verschiedene Golden-Retriever-Arten gibt: den englischen, kanadischen und amerikanischen. Da die Unterschiede zwischen ihnen jedoch gering sind, werden sie alle als dieselbe Rasse klassifiziert.