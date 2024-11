Von der kleinen Französischen Bulldogge bis zum großen Old English Sheepdog ist jeder Hund ein Individuum, also sei offen dafür, den richtigen Hund jenseits der Rasse zu finden. Erkundige dich bei den örtlichen Tierheimen oder Organisationen nach Adoptionsmöglichkeiten und bleibe offen für einen Hund, der ein gutes Zuhause braucht, aber vielleicht eine Größe oder Rasse hat, die du nicht in Betracht gezogen hast oder über die du nichts weißt. Auch viele Mischlingshunde können wunderbare Begleiter sein.

Richtiges Recherchieren, sorgfältiges Abwägen und Geduld werden dir helfen, den perfekten Hund für deine Familie zu finden, egal welche Rasse oder Größe.

Weitere Informationen zu den Größen bestimmter Hunderassen findest du in unserer Größentabelle für Hunderassen und unserer Gewichtstabelle für Hunderassen