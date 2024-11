Der Deutsche Schäferhund ist für seine Vielseitigkeit und ausgezeichneten Arbeitsqualitäten bekannt. Zunächst als Hüte- und Arbeitshund gezüchtet, werden Schäferhunde heutzutage sowohl in der Strafverfolgung als auch in der Rettung eingesetzt. Sie sind äußerst intelligent sowie loyal und haben einen hohen Beschützerinstinkt in Bezug auf ihre Familienmitglieder. Schäferhunde brauchen eine klare Führung und eine konsequente Erziehung, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Mit der richtigen Pflege und Training sind sie treue Begleiter, die sehr in die Familie integriert sind und eine starke Bindung zu ihren Halter*innen aufbauen.