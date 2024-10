Es kann viele Gründe geben, warum Sie mit Ihrem Hund nicht spazieren gehen können. Vielleicht ist das Wetter schlecht oder es geht Ihnen nicht gut? Was auch immer der Grund sein mag, Sie wissen, wie wichtig regelmäßige Bewegung für die Gesundheit und Zufriedenheit Ihr Haustiers ist. Was können Sie also an solchen Tagen tun, wenn ein Spaziergang draußen einfach nicht möglich ist?



Hier sind zwei einfache, aber effektive Ideen für ein schnelles Training mit Ihrem Hund, das auch Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert.



Verstecken ist ein klassisches Kinderspiel, das Hunde lieben. Egal, ob Sie eines ihrer Lieblingsspielzeuge oder sich selbst verstecken, dieses Spiel hält das Gehirn aktiv und die Sinne wachsam, auch an den ruhigsten Tagen.



Eine Alternative zum Verstecken eines Spielzeugs ist ein einfaches Versteckspiel mit Leckerlis. Achten Sie darauf, dass Sie nicht leere Kalorien zu seiner normalen Diät hinzufügen, indem Sie statt zusätzlicher Leckerlis Kroketten aus seiner täglichen Portion zum Verstecken nehmen.