Wenn du möchtest, dass dein Hund die Möglichkeit hat, ohne Leine zu laufen, musst du überlegen, ob er einen starken Beutetrieb hat oder nicht. Damit meinen wir, dass er sehr sensibel auf die anderen Tiere in seiner Umgebung reagiert. Er richtet seine Aufmerksamkeit möglicherweise auf kleinere Hunde oder Vögel, die seinen Weg kreuzen.

Zum Beispiel sind der Siberian Husky, der Greyhound und der Vizsla drei aktive Hunderassen, die großartige Laufpartner sind, aber einen hohen Beutetrieb haben. Egal, wie viel du trainierst, es ist nicht möglich, den angeborenen Beutetrieb eines Hundes, der für den Sport gezüchtet wurde, vollständig zu dämpfen. Es gibt jedoch einige Techniken, die helfen können, ihn einzudämmen. Wenn du einen eingezäunten Garten oder einen Außenbereich hast, kannst du seinen Instinkt mit Spielen sicher kanalisieren, damit er lernt, sich auf dich zu konzentrieren. Es kann hilfreich sein, bei deinem Hund ein gutes Rückrufverhalten zu entwickeln.

Wenn sich dein Hund jedoch in einem Außenbereich mit aufregenden neuen Gerüchen aufhält, ist es am sichersten und am besten, ihn an die Leine zu nehmen. Falls das Schlimmste passiert und er wegläuft, vergewissere dich, dass sein Halsband seinen Namen und deine Kontaktdaten enthält. Das wird dazu beitragen, dass er sicher zu dir zurückgebracht wird.