Aufgrund ihrer geringen Größe werden kleine Hunde oft nicht ernst genommen, was dazu führt, dass ihrer Erziehung eher weniger Beachtung geschenkt wird. Sie müssen jedoch genauso erzogen und trainiert werden wie ihre größeren Artgenossen. Legen Sie klare Regeln für Ihr Tier fest und setzen Sie diese konsequent durch. Ihrem Vierbeiner sollte klar sein, welche Verhaltensweisen erlaubt sind und welche nicht.

Menschen erscheinen Hunden, besonders den kleinen, im aufrechten Stand wie Riesen. Daher kann es bedrohlich auf sie wirken, wenn man sich über sie beugt. Um das Vertrauen eines Hundes zu gewinnen, sollten Sie sich auf seine Höhe hinabbegeben oder sich neben ihm auf den Boden setzen. Streicheln und Training auf Augenhöhe können dabei helfen, die Angst des Vierbeiners zu reduzieren.

Kleine Hunde können eigensinnig und stur sein. Daher ist es wichtig, Geduld mitzubringen und dem Tier ausreichend Zeit zum Lernen zu geben. Belohnen Sie Ihren Hund sofort, wenn er sich wie gewünscht verhält. Positive Verstärkung hilft ihm zu verstehen, was von ihm erwartet wird, und motiviert ihn, dieses Verhalten zu wiederholen.

In der Nähe anderer Tiere können kleine Hunde nervös werden. Viele Halter*innen neigen dazu, ihre Vierbeiner schnell auf den Arm zu nehmen, was deren Angst jedoch verstärken kann. Als Halter*in sollten Sie Ruhe bewahren bzw. ausstrahlen und Ihrem Tier Sicherheit signalisieren. Es ist außerdem wichtig, dass Hunde bereits frühzeitig Umgang mit ihren Artgenossen haben. Hundeschulen bieten hierfür spezielle Spielgruppen an.

Kleine Vierbeiner bellen oft mehr als große. Bringen Sie Ihrem Tier deshalb bei, wann er Laut geben darf und wann nicht. Zudem können kleine Hunderassen ängstlich und scheu sein, insbesondere wenn sie nicht gut sozialisiert wurden. Unterstützen Sie Ihren Hund bei der Überwindung von Ängsten, indem Sie ihn behutsam an neue Situationen gewöhnen.