Cirkulation (Kreislauf): Prüfen Sie den Herzschlag an der linken, seitlichen Brustwand und den Puls an der Innenseite des Oberschenkels. Bei einem Herzstillstand sollten Sie umgehend mit einer externen Herzmassage beginnen. Idealerweise bringen Sie das Tier dazu in die Seitenlage – am besten legen Sie es auf die rechte Körperseite. Legen Sie dazu die linke Hand flach auf den Brustkorb, etwa in Höhe des Ellbogens (4. – 6. Rippe). Der Handballen der anderen, flachen Hand wird nun auf die linke Hand gelegt. Durch diese „Zweihandmethode“ wird das Risiko für Knochenbrüche minimiert. Danach drücken Sie in schneller Folge etwa 10 mal mit der rechten Hand auf die linke, um das Herz wieder zum Schlagen anzuregen. Bei Katzen und kleinen Hunden müssen Sie natürlich vorsichtiger (mit zwei Fingern) massieren. Beatmen Sie das Tier jeweils noch ein- bis zweimal, bevor Sie den Herzschlag kontrollieren und ggf. erneut massieren.