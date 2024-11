Kastration oder Sterilisation – was ist der Unterschied?

Es ist eine weit verbreitete Annahme unter Hundehalter*innen: Hündinnen werden sterilisiert und Rüden kastriert. Das ist so allerdings nicht richtig, denn die jeweiligen Maßnahmen können bei beiden Geschlechtern getroffen werden, sprich: Sowohl eine Hündin als auch ein Rüde können kastriert und sterilisiert werden.



Bei einer Sterilisation werden der Samen- bzw. Eileiter abgebunden oder durchtrennt. Allerdings produzieren die Tiere auch nach dem Eingriff noch Sexualhormone und auch der Sexualtrieb bleibt erhalten.



Bei einer Kastration entfernt man die Keimdrüsen. Anschließend gibt es keine Produktion von Sexualhormonen mehr und der Sexualtrieb ist kaum noch vorhanden.



Sterilisationen im Sinne der obigen Definition führt man in Deutschland, Österreich und in der Schweiz nicht mehr durch. Stattdessen kastriert man Tiere, um sie unfruchtbar zu machen.