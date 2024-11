Tierärztliche Vorsorge für deinen Hund

Wir alle wünschen uns, dass unsere Hunde ein langes und gesundes Leben führen. Aber du hast vielleicht nicht darüber nachgedacht, wie wichtig Vorsorge ist und wie das die optimale Gesundheit und Zufriedenheit deines Hundes fördern kann. Mit der Unterstützung von Tierärzten und Experten für Hundepflege und -ernährung sind wir hier, um zu helfen!

Zur Gesundheitsvorsorge für deinen Hund gehören alle Maßnahmen, die du und dein Tierarzt ergreifen, um ihn ein Leben lang gesund zu halten. Dies kann verschiedene Dinge bedeuten, beginnt aber mit mindestens einer jährlichen Gesundheitsuntersuchung und regelmäßigeren Kontrolluntersuchungen bei älteren Hunden.

Weil Hunde schneller altern als Menschen und dank der Fortschritte in der Tiermedizin länger leben als je zuvor, ist ein jährlicher Gesundheitscheck für Hunde unerlässlich. So können Gesundheitsprobleme frühzeitig erkannt werden, bevor sie lebensbedrohlich werden, was diese Besuche zu einem wichtigen Bestandteil der Gesundheitsvorsorge macht.